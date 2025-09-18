Apertura imminente del Central Perk a New York?

Secondo indiscrezioni, il locale del celebre caffè di Friends potrebbe aprire nel cuore di Manhattan.

Non ci sarà una nuova stagione di Friends , né revival nostalgici in arrivo. Tuttavia, una notizia sta già facendo battere il cuore ai fan della serie: secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal New York Post, il leggendario Central Perk — il caffè dove Rachel serviva cappuccini e Chandler dispensava sarcasmo — potrebbe davvero aprire nel cuore di Manhattan. La location? L’angolo vetrato di 701 Seventh Avenue, accanto all’Edition Hotel, sfitto da anni e ora al centro di un rumor che fa sognare.

Ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Warner Bros Discovery o dai gestori dell’immobile, ma i precedenti fanno ben sperare: nel 2014 e nel 2019, New York aveva già ospitato versioni temporanee del Central Perk. Il risultato? Code chilometriche di visitatori, entusiasti di vivere il set fedelmente ricostruito. Intanto, nella Grande Mela, 'The Friends Experience' continua ad attrarre migliaia di visitatori: una dimostrazione di come l’universo della serie sia tutt’altro che tramontato. Si auspica in un Central Perk in linea con quello già esistente a Boston, aperto dal 2023, dotato di merchandising ufficiale e provvisto di un menù sviluppato sotto l’attenta supervisione dello chef Tom Colicchio. Un menù che — sempre secondo le indiscrezioni — verrebbe riproposto nella sede di New York: oltre alle classiche bevande calde e fredde, anche pasticcini, panini e insalate. L’allestimento del locale, inoltre, includerebbe la celebre stanza con l’iconico divano arancione della serie. Se il progetto andasse in porto, Times Square non guadagnerebbe solo un nuovo punto d’attrazione, ma anche un simbolo capace di fondere intrattenimento, retail e memoria collettiva. Perché Central Perk non è solo un bar: è un luogo che ha insegnato a generazioni intere cosa significa sentirsi a casa





