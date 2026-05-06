Apocalisse bianca a Cislago: Grandine record paralizza il paese

Un violento nubifragio accompagnato da una grandinata senza precedenti ha colpito Cislago, trasformando le strade in distese di ghiaccio e richiedendo l'intervento di mezzi pesanti per ripristinare la viabilità.

In un pomeriggio che doveva essere ordinario, il comune di Cislago , situato nella parte meridionale della provincia di Varese , è stato improvvisamente travolto da un evento meteorologico di rara intensità.

Quello che era iniziato come un violento nubifragio, caratterizzato da precipitazioni torrenziali, si è rapidamente evoluto in una grandinata di proporzioni quasi bibliche. In pochi minuti, il paesaggio urbano è stato completamente stravolto: i chicchi di ghiaccio, di dimensioni considerevoli, hanno iniziato a cadere con una tale frequenza e volume da ricoprire integralmente ogni superficie disponibile.

Le strade, i marciapiedi e i tetti delle abitazioni sono stati sommersi da uno strato di ghiaccio così spesso da ricordare, a prima vista, le scene di una nevicata abbondante e improvvisa, sebbene la natura del fenomeno fosse ben diversa e molto più aggressiva. I residenti, sorpresi dalla rapidità dell'evento, si sono ritrovati intrappolati nelle proprie case o costretti a uscire per affrontare una battaglia contro gli elementi, utilizzando pale e scope per tentare di liberare gli ingressi e permettere il passaggio di persone e veicoli.

La gestione dell'emergenza ha richiesto un coordinamento rapido e l'impiego di risorse non convenzionali per un evento di questo tipo. In diverse zone del centro abitato, la situazione è precipitata al punto che i normali strumenti di pulizia si sono rivelati del tutto insufficienti. Per questo motivo, l'amministrazione comunale ha dovuto richiedere l'intervento di mezzi meccanici pesanti; una ruspa è stata infatti impiegata per rimuovere le masse di ghiaccio che avevano bloccato intere carreggiate, rendendo impossibile qualsiasi tipo di transito.

Particolarmente critica è stata la situazione nel sottopasso di via Veneto e all'incrocio di via Mazzini, dove l'accumulo di grandine ha creato veri e propri muri bianchi. In queste aree, le autorità locali hanno dovuto utilizzare un rimorchio per trasportare via le enormi quantità di ghiaccio compatto, operazione necessaria per evitare che, sciogliendosi lentamente, l'acqua potesse causare ulteriori allagamenti o danni alle infrastrutture stradali.

Il lavoro di rimozione è proseguito per ore, con il supporto di volontari e operai comunali che hanno lavorato senza sosta per ripristinare la normale viabilità. Nonostante l'impatto visivo impressionante e i gravi disagi logistici, il bilancio finale è stato fortunatamente contenuto. Il sindaco di Cislago ha rassicurato la popolazione dichiarando che non si sono registrati feriti né danni strutturali di rilievo agli edifici.

Tuttavia, non si può ignorare il disagio causato dagli allagamenti localizzati: l'enorme quantità di ghiaccio ha infatti ostruito quasi istantaneamente le grondaie e i sistemi di scolo delle acque piovane, sia nelle abitazioni private che in diverse strutture pubbliche, provocando infiltrazioni e ristagni d'acqua. Dal punto di vista scientifico, gli esperti del Centro geofisico prealpino hanno analizzato il fenomeno, spiegando che la causa risiede in un sistema temporalesco estremamente intenso e localizzato.

Forti correnti ascensionali hanno spinto le goccioline d'acqua verso l'alto, dove le temperature gelide hanno favorito la formazione di chicchi di grandine di grandi dimensioni. I dati della stazione meteorologica più vicina confermano la violenza dell'evento, con circa 30 millimetri di pioggia caduti in una sola ora.

Questo sistema instabile non ha colpito solo Cislago, ma si è esteso su un'ampia porzione del territorio tra il Varesotto, il Comasco, la Brianza e l'hinterland milanese, confermando le previsioni di criticità atmosferica che avevano allertato l'intera regione Lombardia, in particolare il settore Nord-Ovest





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