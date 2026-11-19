Presentazione dell'app ChangeToRun a Milano per la sicurezza delle donne. Dati su molestie e testimonianza di Gaia Sabbatini contro il disagio sociale.

L'atleta azzurra Gaia Sabbatini ha reso pubblici casi di molestia subiti durante gli allenamenti, evidenziando la necessità di maggiore tutela per le donne che praticano sport all'aperto. Per contrastare questo fenomeno, venerdì 20 novembre presso l' Allianz Cloud di Milano verrà presentata ChangeToRun, una piattaforma digitale dedicata alla sicurezza delle running.

La Presentazione Di ChangeToRun A Milano

La mezzofondista ha dichiarato che il 68% delle runner ha subito almeno un episodio di molestie mentre si allena. Quasi una ragazza su tre riferisce di essere stata vittima di aggressioni fisiche o commenti a sfondo sessuale durante le attività sportive. L'incontro sarà un momento chiave per lanciare una soluzione concreta a questi problemi diffusi.

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Sabatini ha raccontato che questi episodi sono assurdi perché succedono in pieno giorno, come accaduto a lei a mezzogiorno con molti runner presenti. Ha dichiarato di notare un disagio sociale profondo, osservando che a questi soggetti non importa nulla delle conseguenze delle loro azioni. Li considera totalmente disinteressati alle regole civiche e di rispetto reciproco.

Testimonianza Diretta Di Gaia Sabbatini

La mezzofondista ha raccontato quanto avvenuto due volte a Roma sotto il Lungotevere e una volta a Birmingham, sul Canale. Ha descritto uomini che la seguivano, fermandosi quando lei si fermava e cambiando direzione quando lei cambiava rotta. Ha ammesso di non sapere cosa volessero fare, ma di aver avuto paura e di pensare allo stalking solo in retrospect.

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Il Cambiamento Nelle Abitudini Sportive

Ora Gaia Sabbatini non corre più serena e tranquilla con la musica, ma si trova sempre sul piede di guerra. Quando vede una persona dietro di lei, la osserva per più tempo e fa dei veri test di sicurezza. Se nota poca gente in un posto, cambia luogo; spegne l'auricolare per sentire i passi e si mantiene in allerta costante durante gli allenamenti.

Educazione Scolastica Come Soluzione Primaria

Per risolvere il problema, Sabbatini ha detto che è necessario intervenire sull'educazione fin da piccoli, non solo su quelli che ha definito adulti disagiati. Ha affermato che la scuola deve educare in tutti gli ambiti, non solo l'apprendimento, ma deve formare come persona. Questa visione è stata condivisa da Fabio Caressa, che ha sottolineato l'importanza di dare opportunità ai giovani.