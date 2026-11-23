Mandy Cooper offre in vendita a Edimburgo appartamento con escrementi di piccioni per 100mila sterline. asta il 26 novembre centro città ristrutturazione completa necessaria

Un immobile situato nella zona di East Causewayside, a Edimburgo, è attualmente oggetto di un'asta pubblica con un prezzo di partenza fissato a 100mila sterline, equivalenti a circa 120mila euro. Questa cifra rappresenta un'offerta apparentemente accessibile per il mercato immobiliare scozzese, tuttavia presenta una criticità strutturale e igienica di notevole entità che ne condiziona l'accessibilità e la valorizzazione futura.

L'appartamento, composto da due camere da letto, non è stato abitato da esseri umani per un lungo periodo, favorendo l'insediamento di una colonia di volatili. I piccioni hanno sfruttato una finestra incrinata per accedere all'interno, trasformando la residenza nel loro rifugio principale e ricoprendo ogni superficie disponibile con escrementi, creando una situazione di degrado avanzato che richiede interventi drastici.

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Valutazione immobiliare e posizione strategica

Mandy Cooper, amministratrice delegata della casa d'aste che gestisce la vendita, ha chiarito ai media britannici che si tratta di una lotteria immobiliarmente insolita rispetto ai lotti standard gestiti dalla sua agenzia. La direttrice ha ammesso che, sebbene nel corso degli anni l'agenzia abbia gestito immobili che richiedevano ristrutturazioni significative, il caso di East Causewayside supera qualsiasi precedente in termini di complessità e impegno necessario per il recupero della habitabilità.

Nonostante il disordine provocato dalla fauna selvatica, l'aspetto positivo risiede nella localizzazione precisa della proprietà, situata nel cuore di Edimburgo. L'appartamento si trova nel popolare quartiere di Newington, in prossimità dell'Università di Edimburgo, una posizione che tradizionalmente garantisce alta domanda e potenziale di rivalutazione per gli investitori disposti ad affrontare lavori pesanti e costosi.

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Necessità ristrutturazione e impegno acquirente

Per rendere l'immobile nuovamente abitabile e commerciabile, sarà necessario un processo di bonifica estrema che includa la rimozione di tutti i residui organici e la disinfestazione, seguita da una ristrutturazione completa delle finiture e degli impianti. Mandy Cooper ha sottolineato che il compito è di notevole entità, richiedendo non solo competenza tecnica ma anche una forte tolleranza al disagio durante la fase iniziale dei lavori, poiché le foto disponibili mostrano l'estensione del danno.

L'acquirente ideale deve possedere esperienza nel settore delle ristrutturazioni e una visione chiara per trasformare questa specifica proprietà da paradiso dei volatili a residenza ambita nel centro della capitale scozzese. Non si tratta di un acquisto immediato per tutti i potenzianti acquirenti, ma rappresenta una sfida interessante per investitori che cercano un'opportunità unica in un mercato dove il prezzo di partenza è notevolmente inferiore alla media per zone simili.

Cronologia asta e condizioni vendita

L'asta per l'assegnazione della proprietà è programmata per il 26 novembre e si svolgerà in diretta streaming, garantendo trasparenza e accessibilità internazionale per i potenziali offerenti. Il prezzo di 100mila sterline funge esclusivamente da base di partenza, lasciando spazio alle dinamiche di mercato e alla competizione finale che determineranno il prezzo di chiusura reale dell'immobile.

Al momento della pubblicazione delle informazioni, non è disponibile una perizia tecnica completa sulle condizioni strutturali dell'immobile, né è possibile effettuare visite fisiche per valutare direttamente lo stato dei danni. Le immagini e i dettagli tecnici sono consultabili esclusivamente sul portale di Auction House Scotland, invitando gli interessati a una valutazione autonoma prima di partecipare alla gara d'asta.