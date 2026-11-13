Appello Aquila: bocciato ricongiungimento immediato famiglie Birmingham Trevallion

La Corte d'Appello dell'Aquila respinge la richiesta della famiglia Birmingham Trevallion di riavere i tre figli. Conferma il piano graduale e la perizia tecnica, aprendo la strada a un nuovo ricorso in Cassazione.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto definitivamente la richiesta presentata dalla famiglia Birmingham Trevallion per il ritorno immediato dei propri tre figli. La magistratura ha confermato l'affidamento dei bambini a una struttura protetta, disposto originariamente dal novembre 2025. Questa decisione chiude temporaneamente la fase di giudizio di appello, mantenendo invariate le condizioni di collocamento extrafamiliare vigenti.

Dettaglio Tecnico Conferma Perizia Tribuna

I giudici di appello hanno dato piena validità alla perizia tecnica già esaminata dal Tribunale dei Minorenni. L'ordinanza emessa conferma la necessità di mantenere il piano di rientro graduale attualmente in corso. Tale percorso è stato concordato con i servizi sociali per monitorare lo sviluppo dei minori nel tempo. La struttura protetta rimane l'ambiente stabile per i bambini fino a nuove delibere.

Also read Famiglia nel bosco, la Corte d'appello respinge il ricorso: confermato il rientro a tappe a casa

Posizione Legale e Argomenti Difesa

Il legale della famiglia, Simone Pillon, ha espresso forte dissenso contro la sentenza. Attraverso una nota ufficiale, ha accusato la Corte di aver ignorato i rischi per la salute dei bambini derivanti dalla permanenza in casa famiglia. La difesa sosteneva inoltre il diritto dei genitori alla libera scelta scolastica, includendo l'home schooling. Pillon ha dichiarato che sono state disattese le indicazioni della giurisprudenza di legittimità.

Advertisement

Impatto Concreto sui Minori

Nella pratica quotidiana, i bambini godono già di momenti di aggregazione con i genitori. Le visite avvengono regolarmente nei fine settimana e in giorni specifici infrasettimanali. Questo contatto aiuta a mantenere il legame affettivo mentre si attende il rientro definitivo. La famiglia riferisce che i ragazzi sono molto felici di queste occasioni di incontro. La struttura protetta garantisce comunque la loro sicurezza quotidiana.

Nuovo Ricorso in Cassazione Programmato

La famiglia Birmingham Trevallion è ora pronta a presentare un nuovo ricorso alla Corte di Cassazione. L'obiettivo è quello di accelerare i tempi del ricongiungimento definitivo. Questa mossa giuridica rappresenta l'ultimo passo disponibile nel sistema italiano. Si spera che la massima autorità giudiziaria possa rivedere i termini dell'affidamento. La decisione finale aspetterà ora un nuovo esame dei giudici supremi.