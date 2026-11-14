Appello Ciro Grillo: difesa chiede annullamento per firma mancante del giudice Cossu

La difesa chiede l'annullamento della sentenza di primo grado per l'assenza della firma del giudice Alessandro Cossu. Si rischia il rinvio dell'udienza del 12 novembre a Sassari.

L'udienza dell'appello contro Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia fissata per giovedì 12 novembre a Sassari potrebbe subire un significativo rinvio o addirittura vedere il verdetto di primo grado dichiarato nullo. I legali della difesa hanno depositato un documento urgente eccependo un vizio di forma sostanziale, relativo alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice Alessandro Cossu, chiedendo esplicitamente l'annullamento del provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio Pausania.

Vizio di forma e richiesta di annullamento

Secondo gli avvocati difensori dei quattro imputati, la sentenza di primo grado risulta affetta da nullità per la mancanza della firma dell'estensore. I legali hanno evidenziato che il documento reca esclusivamente la sottoscrizione del presidente e di uno solo dei due giudici indicati come estensori. Tale omissione non viene considerata una mera irregolarità, ma un vizio tale da determinare la nullità dell'atto, che dovrebbe quindi essere restituito al Tribunale di Tempio Pausania per la rinnovazione dell'atto nullo.

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La richiesta della difesa è quindi chiara: la sentenza deve essere riscritta. Si tratta di un'eccezione giuridica complessa che i giudici dell'appello di Sassari dovranno valutare attentamente prima di procedere con l'esame del merito del caso. L'obiettivo della strategia difensiva è quello di invalidare il precedente verdetto, costringendo la giustizia a ricominciare il processo da zero o ad adottare le necessarie correzioni formali.

Dettagli del verdetto di primo grado

Il verdetto contestato, emesso nel settembre 2025 dal Tribunale di Tempio Pausania, aveva condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta a otto anni di reclusione ciascuno. Francesco Corsiglia, invece, era stato condannato a sei anni e sei mesi. La corte aveva ritenuto i tre primi colpevoli di violenza sessuale di gruppo, mentre Corsiglia era stato dichiarato colpevole solo di violenza sessuale semplice.

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In quel processo, il pubblico ministero Gregorio Capasso aveva chiesto condanne più severe, richiedendo nove anni di carcere per tutti gli imputati. La sentenza di primo grado, lunga oltre 72 pagine, era stata redatta da un collegio composto dal presidente Marco Contu e dai giudici Marcella Pinna e Alessandro Cossu. Tutti e tre avevano preso parte attiva alla stesura del provvedimento, come riportato dai legali.

La questione della firma del giudice Cossu

Il punto cruciale della controversia riguarda la figura del giudice Alessandro Cossu. Sebbene abbia partecipato attivamente alla elaborazione della sentenza, la sua firma risulta assente sul documento finale. Il giudice Cossu era stato trasferito ad Asti poche settimane prima dell'ultima udienza tenutasi a Tempio Pausania. Questa circostanza temporale ha complicato la formalizzazione della decisione, lasciando il documento privo di una firma essenziale.

I giudici dell'appello di Sassari ora si trovano nella posizione di dover richiedere al giudice Cossu di apporre la firma mancante. Si tratta di un caso mai verificatosi in giurisprudenza per la sua complessità. Se il giudice, ora ad Asti, dovesse decidere di non firmare il documento, i magistrati di Sassari potrebbero valutare l'annullamento della sentenza di primo grado. Una decisione che avrebbe effetti procedurali importanti sul corso del giudizio.

Reazioni e prossimi passi nel processo

Nell'attesa della decisione dei giudici sardi, l'opinione pubblica e la famiglia seguono con attenzione gli sviluppi legali. Beppe Grillo, padre di Ciro, ha dichiarato a Fedez che suo figlio studia diritto penale per gridare la sua innocenza, smentendo voci sulla fondazione di un nuovo partito politico. L'interesse mediatico围绕 questo caso è elevato, data la notorietà degli imputati e la gravità delle accuse.

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Il processo d'appello rappresenta la prossima fase cruciale per la definizione della responsabilità penale dei quattro giovani genovesi. La valutazione della difesa sulla nullità della sentenza potrebbe alterare i tempi e le modalità di giudizio. I prossimi sviluppi dipenderanno dalla risposta del giudice Cossu alla richiesta di integrazione formale o dalla decisione dei giudici di appello di accettare l'eccezione e ordinare la riformulazione del verdetto iniziale.