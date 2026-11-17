La Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna a 16 anni per Isabella Internò, accusata dell'omicidio del calciatore Bergamini.

La Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha emesso una sentenza definitiva che conferma la condanna a sedici anni di reclusione nei confronti di Isabella Internò. La donna risulta colpevole di concorso in omicidio volontario per la morte dell'ex fidanzato, il calciatore professionista del Cosenza Bergamini. Questa decisione ha dato corso al percorso giudiziario avviato con il processo di primo grado, chiudendo definitivamente la fase dibattimentale principale. La conferma della pena è un risultato fondamentale per l'accusa e per le parti civili, che avevano chiesto una qualificazione più severa dei fatti. Il caso ha destato grande interesse mediatico nazionale per la notorietà della vittima e le dinamiche cruente del delitto. La sentenza pone un punto fermo sulla responsabilità diretta di Isabella Internò negli eventi tragici verificatisi.

Dettagliprocessuali e motivazioni della sentenza

Il verdetto finale mantiene inalterata la pena di base stabilita dalla Corte d'Assise di Cosenza in sede di primo grado. Durante l'iter del processo d'appello, il pubblico Ministero ha avanzato richieste più incisive, chiedendo il riconoscimento della premeditazione. L'accusa sosteneva che le circostanze aggravanti dovessero prevalere sulle attenuanti generiche, con una proposta di aggravamento della pena fino a ventitré anni. Tuttavia, il collegio giudicante ha ritenuto di non accogliere tale aumento, confermando la misura dei sedici anni. Gli avvocati difensori di Isabella Internò, Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, si erano opposti fermamente a questa qualificazione. Essi avevano definito il processo una "bufala" e una "tossica", chiedendo l'annullamento totale della sentenza di primo grado. La loro difesa ha insistito sulla tesi del suicidio della vittima, negando ogni forma di concorso criminale.

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La ricostruzione dell'accusa e il movente

L'inchiesta della procura di Castrovillari ha delineato una ricostruzione dei fatti di estrema ferocia e predeterminazione. L'accusa sostiene che Bergamini sia stato attirato in una trappola mortale mediante l'uso di un mezzo soffocante, probabilmente un sacchetto di plastica. Una volta privato dei sensi, il suo corpo sarebbe stato adagiato sull'asfalto per essere investito da un camion in transito. L'obiettivo dichiarato sarebbe stato simulare un incidente stradale per far apparire la morte un suicidio. Il movente del delitto è stato identificato come di natura strettamente passionale. Isabella Internò, accecata da una gelosia morbosa, non avrebbe tollerato la fine della relazione sentimentale. Un fattore determinante sarebbe stato il rifiuto del calciatore di sposarla, avvenuta dopo che la donna aveva subito un aborto. La volontà di riparare l'onore della famiglia ha guidato, secondo l'accusa, l'intera operazione criminosa.

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Implicazioni familiari e indagini correlate

La dinamica del delitto coinvolge direttamente altri membri della famiglia Internò, ampliando lo spettro delle responsabilità individuate dalle autorità giudiziarie. La difesa di Isabella ha sostenuto che Bergamini si fosse tolto la vita lanciandosi volontariamente sotto il veicolo in movimento. Al contrario, la famiglia Bergamini ha sempre respinto categoricamente la tesi del suicidio, sostenendo la tesi dell'omicidio pianificato. Ad aiutare materialmente Isabella nell'esecuzione della strage sarebbero stati il padre Franco Internò, ormai deceduto, e il cugino Roberto Internò. Le indagini della procura di Castrovillari si sono concluse lo scorso settembre nei confronti di Roberto Internò. L'uomo è stato indagato in un procedimento separato per il suo presumibile coinvolto attivo nella dinamica criminale. Le parti civili erano rappresentate legalmente dagli avvocati Fabio Anselmo, Silvia Galeone e Alessandra Pisa, che hanno seguito con attenzione ogni fase del dibattimento.

Conseguenze civili e prossimi passi procedurali

Oltre alla pena detentiva, la condanna comporta importanti ripercussioni in sede civile, con il risarcimento dei danni alle parti offese. Isabella Internò è stata condannata al pagamento di somme a favore delle famiglie delle vittime e dei familiari superstiti. Il deposito delle motivazioni scritte della sentenza è attualmente atteso entro novanta giorni dalla pronuncia. Questo lasso di tempo è cruciale per permettere agli avvocati di valutare la strategia difensiva finale e le eventuali impugnazioni. La figura di Fabio Caressa è emersa nel contesto mediatico del caso, commentando la dinamica sociale del processo. Caressa ha dichiarato che l'Italia è un Paese dominato da anziani, sottolineando l'importanza di dare spazio alle nuove generazioni. Nonostante tali osservazioni esterne, il fulcro del verdetto rimane rigorosamente sulle prove giuridiche dell'omicidio. Il processo rappresenta un capitolo chiuso per Isabella Internò, ma lascia aperte le indagini sul ruolo del cugino Roberto Internò nel sistema criminale.