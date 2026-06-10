Appello internazionale per la liberazione di attivisti in Libia e critica della securitizzazione di genere

Organizzazioni e studiosi chiedono la fine della detenzione illegale di Dina Alberizia, Domenico Centrone e altri membri della Flotilla di terra in Libia, denunciando violazioni dei diritti umani e chiedendo un intervento decisivo dell'Italia. Parallelamente, il saggio di Elsa Deck Marsault confronta la repressione securitaria contro femminicidi con quella contro migranti, evidenziando un modello di controllo fallimentare.

Il movimento per i diritti umani ha lanciato un sollecito urgente a favore della immediata liberazione di Dina Alberizia, Domenico Centrone e degli altri attivisti appartenenti alla Flotilla di terra, attualmente trattenuti illegalmente in Libia .

L'appello, firmato da numerose ONG, associazioni e personalità del mondo accademico, prende spunto dall'articolo di costituzione italiana che garante la dignità della persona e la tutela contro il sequestro arbitrario. Si denuncia una situazione di stallo, caratterizzata da una priva di trasparenza assoluta: i prigionieri sono tenuti in catene senza alcuna accusa formale, le richieste di assistenza legale vengono sistematicamente ignorate e le informazioni riguardanti le loro condizioni di salute e di vita rimangono avvolte da un silenzio quasi totale.

Questo scenario, definito da più osservatori internazionali come un sequestro di persona compiuto da un governo non riconosciuto dalle istituzioni internazionali, avviene tramite l'intervento di milizie locali, contravvenendo così ai più elementari diritti umani sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. In parallelo, la stampa italiana evidenzia contraddizioni profonde nei rapporti tra l'Italia e la Libia.

Da una parte, Roma mantiene relazioni commerciali e industriali intense con Tripoli, firmando accordi di cooperazione, investendo in infrastrutture e destinando fondi per la cosiddetta "ricostruzione libica". Dall'altra, la stessa Italia è chiamata a non chiudere gli occhi di fronte a violazioni dei diritti fondamentali commesse da un regime che, pur non essendo riconosciuto a livello internazionale, esercita un controllo de facto su vaste aree del territorio libico.

Gli attivisti chiedono alle autorità italiane - in particolare alla Presidenza del Consiglio e ai ministri competenti - di intervenire con decisione, di esercitare la pressione diplomatica necessaria e di garantire che i cittadini italiani, anche se coinvolti in attività di protesta o solidarietà, non subiscano trattamenti disumani o arbitrari. Si ribadisce che l'assenza di un intervento efficace non è soltanto un fallimento politico, ma un tradimento dei principi costituzionali che l'Italia si è impegnata a difendere.

Parallelamente al dibattito sui casi libici, la rivista "Processo al femminismo carcerario" ha pubblicato un saggio provocatorio della teorica queer Elsa Deck Marsault, nota per le sue posizioni radicali di estrema sinistra. Marsault mette a confronto la violenza securitaria esercitata dallo Stato contro femminicidi e stupratori con quella, invece, diretta contro migranti e musulmani da parte della destra.

Evidenzia come, nella logica dominante, la risposta della sicurezza si traduca sempre in una repressione più rigida, indipendentemente dal target: l'obiettivo è contenere una minaccia percepita, sia essa legata al genere o all'etnia. Il saggio denuncia il fallimento di entrambe le logiche, segnalando che la criminalizzazione e la stigmatizzazione non risolvono le radici del problema, ma alimentano un circolo vizioso di violenza e discriminazione.

Marsault invita a una revisione dei meccanismi di controllo, proponendo un modello di sicurezza basato su diritti umani, educazione e inclusione, capace di superare le polarizzazioni ideologiche e di garantire una reale protezione per tutti i cittadini





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