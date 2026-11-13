Appello Molinaro: ergastolo per l'omicidio di Manuela Petrangeli

La Corte d'appello di Roma conferma l'ergastolo a Gianluca Molinaro per l'omicidio premeditato di Manuela Petrangeli. Ecco i dettagli e le motivazioni.

La Corte d' Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che condanna Gianluca Molinaro all'ergastolo per l'omicidio di Manuela Petrangeli. Il reato è stato commesso nel quartiere Portuense di Roma, in via degli Orseolo, il 4 luglio 2024. L'attacco è avvenuto con un fucile a canne mozze, uccidendo la donna a colpi di arma da fuoco.

Dettagli del delitto e costituzione

Gianluca Molinaro ha aperto il fuoco contro la sua ex compagna e madre di suo figlio, Manuela Petrangeli, mentre si trovava nella strada dove si trova anche la clinica dove la vittima lavorava. Dopo aver commesso il gesto, l'uomo si è presentato spontaneamente presso una caserma dei Carabinieri. Si è costituito consegnando all'autorità l'arma del delitto, il fucile a canne mozze utilizzato per il crimine.

Also read Gino Cecchettin a Bruxelles: l'appello ai padri e agli uomini nel ricordo di Giulia

Gravi aggravanti e prove SMS

I giudici dell'appello hanno ribadito le aggravanti della premeditazione e dello stalking, come richiesto dalla procura generale. Le indagini hanno rivelato messaggi SMS scambiati prima dell'omicidio con un amico, nei quali si leggeva la frase "oggi forse prendo due piccioni con una fava". Dopo l'omicidio della fisioterapista di 51 anni, Molinaro ha scritto ancora "gli ho sparato du botti".

Conferma della pena e sentenza

La sentenza di primo grado, emessa lo scorso gennaio, è stata mantenuta integralmente nella fase di appello. Il giudice ha riconosciuto la colpevolezza di Gianluca Molinaro per il femminicidio, punendolo con l'ergastolo. La decisione riflette la gravità del gesto e le circostanze che hanno caratterizzato il movente e l'esecuzione del delitto.

Advertisement

Impatto sociale e conseguenze

Questo caso ha segnato la comunità romana per la brutalità del gesto e la relazione tossica tra le vittime. La condanna definitiva di Gianluca Molinaro rappresenta una chiusura giudiziaria per il caso Manuela Petrangeli, sottolineando la gravità della violenza domestica e del stalking. La pena di ergastolo impone all'imputato il carcere a vita senza possibilità di libertà condizione nei primi anni.

Procedura e próximos passos

La sentenza di appello è definitiva e non è più soggetta a impugnazione ordinaria. Gianluca Molinaro sarà trasferito al carcere di massima sicurezza per scontare l'ergastolo. Le famiglie delle vittime e le autorità hanno espresso soddisfazione per la conferma della pena, considerandola una giusta applicazione della giustizia per il crimine commesso.