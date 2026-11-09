Appello omicidio Stefani: Gualandi contesta ergastolo, la difesa chiede femminicidio

Inizia il processo di appello per Giampiero Gualandi, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Sofia Stefani. La parte civile insiste sul nesso tra potere gerarchico e violenza domestica.

Inizia il nuovo capitolo giudiziario del caso Omicidio Stefani , con l'avvio ufficiale dell'udienza d'appello che vedrà nuovamente in aula Giampiero Gualandi. L'ex comandante della Polizia locale di Anzola dell'Emilia, attualmente detenuto, è già stato condannato in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo con la vittima, Sofia Stefani. Il processo rappresenta un momento cruciale per riesaminare le condanne precedenti e le motivazioni che le hanno sostenute.

Contestazioni all'ergastolo e ruolo della parte civile

I giudici d'appello esamineranno ora le specifiche contestazioni mosse alla sentenza di primo grado, un passaggio procedurale fondamentale che potrebbe portare a una conferma o a una modifica della pena inflitta. In aula saranno presenti gli avvocati Andrea Speranzoni e Lisa Baravelli, che rappresentano i familiari di Sofia Stefani come parte civile. I legali hanno chiarito con fermezza la loro linea difensiva in vista dell'udienza, dichiarando la volontà di opporsi a ogni argomento avanzato dall'impugnazione del difensore dell'imputato.

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L'obiettivo principale della difesa civile è la piena conferma della pena massima, l'ergastolo, già stabilita nel processo di primo grado. Gli avvocati Speranzoni e Baravelli hanno dichiarato di affrontare questo nuovo giudizio con il massimo impegno e attenzione, sostenendo di dover difendere una sentenza che ha correttamente riconosciuto la gravità del crimine. I legali hanno definito la motivazione dei giudici del primo grado come solida e molto attenta nei dettagli, ritenendo che non vi siano elementi sufficienti per ribaltare l'accertamento dei fatti.

La relazione tra potere gerarchico e violenza domestica

Il cuore della ricostruzione presentata dalla parte civile ruota attorno alla natura del rapporto tra Gualandi e Stefani, due ex colleghi legati da una relazione extraconiugale che non può essere scissa dal contesto lavorativo in cui si è sviluppata. Per gli avvocati, la chiave interpretativa dell'omicidio risiede in questa sovrapposizione tra ambito professionale e intimità, creando una dinamica di potere e controllo fusi con la gerarchia. Secondo la difesa civile, i due piani non erano distinti, ma la sovrapposizione stessa ha definito la tossicità e la natura dominante del legame tra l'imputato e la giovane agente.

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Un punto centrale dell'argomentazione legale riguarda il simbolismo e l'uso strumentale della divisa. Gli avvocati sostengono che l'uniforme e il grado gerarchico di Gualandi siano stati in quel contesto specificamente erotizzati, diventando strumenti attivi per l'affermazione del suo ego e per il collocamento di Sofia Stefani in una posizione di subordinazione assoluta. La gerarchia dell'ufficio non era quindi un elemento esterno alla relazione privata, ma ne era parte integrante, funzionando come un meccanismo di dominio psicologico e fisico sulla vittima.

Richiesta per il riconoscimento del femminicidio

La famiglia di Sofia Stefani, guidata dalla madre Angela Querzé, chiede esplicitamente che venga riconosciuto il reato specifico di femminicidio, andando oltre la qualificazione penale attuale. Angela Querzé ha descritto la morte della figlia come un doppio femminicidio, sottolineando che Sofia è stata uccisa due volte: la prima volta come donna vittima di violenza di genere, e la seconda come giovane donna che aspirava a un lavoro adeguato alle sue aspettative professionali e personali.

Il ritratto dell'imputato che emerge dalle dichiarazioni legali è quello di un uomo che faceva sistematicamente leva sulla propria posizione di potere e riconoscimento professionale per controllare la vittima. Gualandi, secondo la ricostruzione della difesa civile, legava spesso le sue promesse affettive e di amore all'avanzamento di carriera della giovane agente. Questo intreccio perverso tra autorità istituzionale, relazione sentimentale e controllo esclusivo sulla vita professionale di Sofia Stefani è l'elemento su cui i legali intendono richiamare l'attenzione dei giudici d'appello per confermare la gravità della condotta criminosa.

Prospettive future e conseguenze legali

L'udienza segna quindi l'avvio di un nuovo giudizio che non si limiterà a verificare la correttezza formale della prima sentenza, ma esaminerà la sostanza delle motivazioni che collegano il gesto criminoso all'abuso di potere. La difesa dell'imputato cercherà di smontare o attenuare queste interpretazioni, mentre la parte civile difenderà la tesi del dominio gerarchico come elemento aggravante fondamentale. L'esito di questa fase decisiva determinerà se la condanna all'ergastolo manterrà inalterata la sua validità legale e morale nella giustizia italiana.

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Il caso continua a suscitare grande attenzione mediatica e sociale per aver portato alla luce dinamiche di sfruttamento del potere nelle forze di polizia e nelle relazioni interpersonali lavorative. L'appello rappresenta l'ultima fase significativa del percorso giudiziario per Giampiero Gualandi prima di eventuali ulteriori gradi di giudizio straordinari. La comunità di Anzola dell'Emilia e i sostenitori dei diritti delle vittime di violenza attendono con tensione l'esito di questa udienza che potrebbe consolidare un precedente importante nella lotta contro il femminicidio di stampo gerarchico.