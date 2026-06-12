Appello rigettato per Sam Bankman-Fried: confermati i 25 anni per il crollo di FTX

La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, confermando la condanna a 25 anni per frode e cospirazione legata al collasso dell'exchange di criptovalute. I giudici hanno definito "solide" le prove della procura, inclusa la testimonianza di ex collaboratori che hanno ammesso di aver deviato fondi dei clienti per salvare Alameda Research.

Il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX , Sam Bankman-Fried , ha perso il ricorso in appello contro la condanna per frode e la pena detentiva di 25 anni inflitte per il crollo della sua piattaforma.

La decisione è stata resa nota da un collegio di tre giudici della Corte d'Appello del Secondo Circuito degli Stati Uniti, con sede a Manhattan, che hanno definito "solide" le prove presentate dal governo durante il processo. Bankman-Fried, che prima del fallimento di FTX nel 2022 era considerato una delle figure più influenti nel settore delle criptovalute e un multimiliardario, era stato giudicato colpevole da una giuria federale nel 2023 su sette capi d'accuso, tra cui frode e cospirazione.

Secondo l'accusa, aveva sottratto circa 8 miliardi di dollari dai conti dei clienti di FTX in una frode definita di "proporzioni epiche". Durante il processo, l'imputato aveva ammesso di aver commesso errori gestionali ma aveva negato di aver mai rubato fondi. I suoi avvocati avevano sostenuto in appello che il giudice del processo, Lewis Kaplan, aveva impedito alla difesa di presentare prove a sostegno della tesi che FTX avesse comunque liquidità sufficiente per onorare i prelievi.

La procura aveva invece ribadito la forza delle prove, incluse le testimonianze di tre ex collaboratori di Bankman-Fried che si sono dichiarati colpevoli e hanno collaborato. Questi testimoni hanno raccontato di aver ricevuto ordini diretti dall'ex CEO di trasferire i fondi dei clienti per coprire le perdite di Alameda Research, il fondo di investimento in criptovalute sempre di sua proprietà.

Al momento della sentenza, nel marzo 2024, il giudice Kaplan aveva sottolineato che Bankman-Fried sapeva perfettamente che le sue azioni erano illegali ma aveva scommesso sull'impunità. Attualmente rinchiuso in un carcere federale di bassa sicurezza in California, Bankman-Fried potrebbe ottenere la scarcerazione solo nel 2044.

La sua ascesa nel mondo volatile delle criptovalute era stata caratterizzata anche da generose donazioni filantropiche e contributi politici, elementi che avevano contribuito a costruirne un'immagine pubblica di filantropo e regolatore del settore prima del crollo spettacolare di FTX. Il caso rimane uno dei più grandi scandali finanziari nella storia delle criptovalute e un promemoria dei rischi di regolamentazione insufficiente in un mercato ancora emergente





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