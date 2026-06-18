Apple annuncia possibili aumenti di prezzo per iPhone, iPad e MacBook a causa del costo dei chip per l'intelligenza artificiale

Tim Cook ammette che gli aumenti senza precedenti dei costi delle memorie DRAM e NAND, trainati dalla domanda di data center per l'IA, renderanno inevitabili rincari sui prodotti Apple. Stime indicano un possibile aumento di 270 dollari per l'iPhone Pro.

Nei prossimi mesi, i prezzi di iPhone, iPad e degli altri prodotti Apple potrebbero subire nuovi e drastici aumenti. L'impennata è dovuta all'ascesa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che ha fatto schizzare alle stelle il costo dei chip di memoria, fondamentali sia per i dispositivi Apple sia per l'elettronica in generale.

Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha dichiarato che gli aumenti di prezzo sono inevitabili perché l'impennata dei costi dei chip di memoria sta diventando insostenibile. L'azienda aveva sino ad ora mantenuto i prezzi stabili grazie ad accordi di fornitura a lungo termine, ma la situazione è ormai critica.

Cook non ha specificato tempi, entità o prodotti interessati, ma è probabile che gli rincari riguardino iPhone, iPad e MacBook, in particolare con il prossimo lancio della gamma iPhone 18 prevista per settembre. Secondo stime di TechInsights, per mantenere il margine lordo vicino al 50%, Apple dovrebbe aggiungere circa 270 dollari al prezzo dell'iPhone Pro. Durante la conference call di aprile, Cook era rimasto evasivo, affermando che si valuteranno diverse opzioni alla luce dell'aumento del costo della memoria.

L'accelerazione nella costruzione di data center per l'IA sta mettendo a dura prova la capacità produttiva globale, facendo impennare il costo dei chip di memoria DRAM e NAND, componenti chiave per i server che eseguono modelli di IA generativa e presenti nella maggior parte dei dispositivi elettronici. Società di ricerca come TrendForce e Counterpoint Research indicano aumenti trimestrali dei prezzi di questi chip dal 50% a oltre il 90% dalla fine del 2025, con una tendenza che potrebbe continuare fino al 2027.

Cook, con una lunga esperienza nella catena di fornitura, ha definito il fenomeno un'alluvione che si verifica una volta ogni secolo, affermando di non aver mai visto niente di simile in quarant'anni. Un alto dirigente della Silicon Valley ha confermato che gli aumenti senza precedenti colpiscono tutti i componenti, con rincari da due a dieci volte a seconda dei casi.

La crisi non riguarda solo Apple, ma anche altri giganti tecnologici: la CFO di Microsoft, Amy Hood, ha previsto un impatto di 25 miliardi di dollari. Diversi produttori di PC e console hanno già ritoccato i listini, mentre altre aziende di elettronica avvertono che i costi sono ormai insostenibili per i consumatori.

Sebbene i produttori di chip stiano ampliando la capacità produttiva, il processo è lungo e la nuova produzione viene prioritariamente destinata ai data center per l'IA, prolungando la pressione sui settori consumer





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