Apple: dal ritorno di Jobs all'era Cook e all'imminente leadership di Ternus

Analisi della transizione di leadership in Apple, dai successi finanziari sotto Tim Cook alla dipendenza dall'iPhone e all'impatto delle strategie di innovazione e ottimizzazione.

Steve Jobs ha guidato Apple tra il 1997 e il 2011, dopo un periodo precedente in cui aveva lasciato l’azienda nel 1985. Dal 2011 al 2026, la leadership è stata affidata a Tim Cook , e presto sarà il turno di John Ternus , che da settembre assumerà il ruolo di nuovo amministratore delegato di Apple a Cupertino.

Tim Cook ha ereditato un’azienda già consolidata e l’ha portata a raggiungere risultati straordinari in termini di crescita, ma questo percorso ha comportato anche un cambiamento significativo che, in alcuni aspetti, ha limitato l’innovazione. Jobs era un innovatore visionario, mentre Cook si è distinto come un manager operativo e pragmatico, una differenza sostanziale che Apple sta continuando a sviluppare con una riorganizzazione che va oltre la semplice nomina di nuovi dirigenti e l’assegnazione di nuove posizioni, come approfondito in questo articolo.

Analizzando i dati economici, la gestione di Tim Cook ha raggiunto traguardi storici. La capitalizzazione di mercato, ovvero il valore totale delle azioni in circolazione, ha superato i mille miliardi di dollari nel 2018, per poi vedere Apple diventare la prima azienda a superare i 3mila miliardi nel 2024 e i 4mila miliardi di dollari. I ricavi annuali hanno superato i 100 miliardi di dollari per la prima volta nel 2011, per poi raggiungere i 200 miliardi nel 2015.

Nel 2021, il fatturato ha superato i 300 miliardi, stabilizzandosi sopra i 400 miliardi di dollari nel 2025. Questa crescita non è dovuta a una singola innovazione, ma a una capacità sistematica di ottimizzare la produzione, la distribuzione e le strategie di prezzo. Cook ha trasformato Apple in una struttura industriale efficiente, riducendo i rischi e massimizzando i margini.

L’azienda ha costruito una supply chain efficiente e scalabile, instaurando solide relazioni con i fornitori strategici e implementando rigorosi controlli di qualità. Anche la distribuzione è stata fondamentale, riducendo al minimo il tempo tra la presentazione di un prodotto e la sua effettiva disponibilità sul mercato, garantendo una risposta tempestiva alla domanda e dimostrando una pianificazione accurata della produzione.

Il posizionamento e le strategie di prezzo sono elementi chiave del successo di Apple, che applica prezzi coerenti con il valore percepito dei suoi prodotti, grazie al design, all’integrazione hardware e software e all’attenzione alla privacy. Inoltre, le politiche di prezzo sono segmentate, con modelli base, modelli Pro e servizi che contribuiscono a stabilizzare i ricavi e a favorirne la crescita.

Un’altra impronta lasciata da Tim Cook è l’ecosistema Apple, in cui hardware, software e servizi si rafforzano a vicenda, aumentando la fidelizzazione dei clienti e consentendo margini più elevati. L’iPhone è il prodotto che più di ogni altro collega l’era di Jobs a quella di Cook. Sotto la gestione di Cook, l’iPhone è diventato il pilastro del business di Apple, contribuendo in modo significativo al fatturato aziendale.

Nel corso degli anni, i ricavi generati dall’iPhone sono cresciuti fino a rappresentare circa la metà del fatturato complessivo dell’azienda, con centinaia di milioni di unità vendute ogni anno. Nel 2015, i ricavi degli iPhone hanno rappresentato i due terzi dell’intero fatturato di Apple, un valore eccezionale che, a partire dal 2020, ha mediamente raggiunto il 51%. Nel 2011, anno dell’avvicendamento tra i due manager, per ogni 100 dollari incassati da Apple, 43,47 provenivano dagli iPhone.

L’impatto degli iPhone sul fatturato di Apple evidenzia la capacità di Jobs e Cook di scalare un prodotto, ma anche una dipendenza strutturale che Apple non ha ancora superato completamente. Tim Cook non ha inventato l’iPhone, ma ne ha fatto il fulcro attorno al quale ruota metà del sistema economico di Apple. I dati più recenti indicano che iOS, il sistema operativo degli iPhone, detiene il 29,25% del mercato, contro il 70,36% dei dispositivi Android.

Questo si traduce in oltre 1,5 miliardi di utenti attivi, un risultato notevole considerando che Apple compete da sola contro numerosi produttori Android come Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola e Google, che lanciano sul mercato decine di modelli ogni anno





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