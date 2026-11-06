Apple iPhone Duo e truffe online: allerta Kaspersky per vendite false

Apple lancia l'iPhone Duo il 23 ottobre, ma i cybercriminali di Kaspersky individuano subito campagne di phishing fraudolente per rubare dati e denaro agli acquirenti.

Il lancio ufficiale dell'iPhone Duo da parte di Apple, avvenuto il 23 ottobre, ha segnato una svolta storica nell'introduzione del primo dispositivo pieghevole dell'azienda sul mercato globale. Questo evento ha immediatamente scatenato l'interesse dei cybercriminali, che hanno sfruttato la forte domanda per lanciare sofisticate operazioni di frode finanziaria e furto di identità digitale in diverse aree geografiche.

Meccanismo delle frodi e tattiche ingannevoli

Gli esperti di Kaspersky hanno identificato numerose campagne fraudolente che riproducevano fedelmente lo stile visivo del marchio Cupertino per ingannare gli utenti. Uno dei siti web ingannevoli, accessibile in lingua inglese, pubblicizzava uno sconto del 25% sul nuovo dispositivo, utilizzando un design identico a quello ufficiale per aumentare la credibilità dell'offerta ingannevole.

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Per creare un senso di urgenza artificiale, queste pagine incorporate un conto alla rovescia che segnalava solo 30 minuti alla scadenza dell'offerta speciale. Questa tecnica psicologica era progettata spingere i visitatori a prendere decisioni impulsive, senza verificare l'autenticità del sito, facilitando così il furto di denaro e dei dati delle carte di credito al momento del pagamento.

Vittime multilingue e obiettivi specifici

Le operazioni criminali non si limitano al mercato anglofono, ma hanno esteso le loro operazioni a pagine web multilingue che consentivano agli utenti di selezionare la lingua preferita per l'interazione. In un caso specifico, una pagina falsa presentava dettagli tecnici del nuovo dispositivo e permetteva addirittura la scelta della valuta per l'acquisto, rendendo la truffa ancora più persuasiva per acquirenti internazionali.

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I ricercatori hanno inoltre rilevato una campagna fraudolenta mirata specificamente agli utenti di lingua portoghese. In questa variante dell'attacco, i truffatori cercavano fin dall'inizio di spostare la conversazione su applicazioni di messaggistica, richiedendo il numero di telefono associato all'account WhatsApp e l'indirizzo e-mail per verificare la disponibilità del prodotto.

Questa tattica aggressiva non solo espone le informazioni di contatto sensibili della vittima, ma la rende anche vulnerabile a ulteriori attacchi di ingegneria sociale. La richiesta di questi dati personali rappresenta un primo passo cruciale per i criminali informatici, che utilizzano queste informazioni per costruire profili dettagliati delle potenziali vittime.

Posizioni degli esperti e impatti futuri

Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky, ha sottolineato che i truffatori agiscono rapidamente quando un dispositivo di punta arriva sul mercato, sfruttando il clamore generazionale che riduce la cautela degli acquirenti. Secondo l'esperta, queste campagne sono progettate per apparire credibili e spingere la vittima verso l'acquisto prima che abbia il tempo di verificare qualsiasi informazione, rendendo i clienti ad alto spendere bersagli di particolare valore.

Per proteggersi da queste minacce informatiche, Kaspersky raccomanda agli utenti di acquistare sempre i nuovi prodotti attraverso negozi ufficiali e affidabili, evitando rigorosamente offerte non autorizzate. È fondamentale verificare l'autenticità dei siti web prima di inserire dati personali, controllando attentamente il formato degli URL e l'ortografia dei nomi delle aziende per evitare siti clonati.

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La protezione dei dati di pagamento rimane una priorità assoluta, consigliando l'uso di carte dedicate o sistemi di pagamento specifici per gli acquisti online per isolare il rischio finanziario. Inoltre, è fortemente consigliato abilitare l'autenticazione a più fattori e monitorare regolarmente gli account, attivando l'autenticazione a due fattori nei servizi finanziari per individuare tempestivamente eventuali attività non autorizzate.