Apple iPhone Duo: primo pieghevole con schermo Flexo e titanio

Apple lancia iPhone Duo, il suo primo telefono pieghevole. Scopri design in titanio, display Flexo senza piega visibile e nuove funzionalità multitasking.

Apple ha finalmente lanciato il suo primo dispositivo pieghevole, denominato iPhone Duo. Dopo sette anni di dichiarazioni pubbliche secondo cui la tecnologia non era ancora pronta, Cupertino ha deciso di entrare nel mercato con un prodotto che sfida le convenzioni del design attuale. Il dispositivo si presenta con una forma piatta e larga, abbandonando il formato rettangolare e stretto tipico degli iPhone precedenti come l'iPhone 18.

Design innovativo e materiali premium

L'unboxing rispetta lo stile lussuoso dell'azienda, ma il dispositivo stesso richiede un'esplorazione attenta. Realizzato interamente in titanio, è disponibile nelle varianti bianco stellare e cielo notturne. Da aperto risulta essere l'iPhone più sottile mai realizzato dall'azienda, mentre da chiuso è leggermente più largo dei modelli tradizionali ma molto più corto, spesso e pesante. Una grossa cerniera sul lato, sebbene liscia, è evidente e gli angoli asimmetrici rendono il corpo unico rispetto alla solida tradizione geometrica Apple.

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Tecnologia dello schermo Flexo

Il cuore dell'innovazione risiede nel nuovo display Flexo, opaco e vellutato al tatto, privo di riflessi. A differenza della maggior parte dei competitor, lo schermo non mostra una piega frontale visibile quando il dispositivo è chiuso, eliminando quella che era considerata la debolezza storica dei pieghevoli. La linea di piega è percettibile solo in controluce, risultando molto meno invasiva rispetto ai problemi di riflessione presenti negli altri dispositivi. Questa caratteristica rende l'esperienza visiva estremamente fluida e soddisfacente.

Multitasking e produttività avanzata

La versatilità dell'iPhone Duo si espande attraverso funzionalità software ottimizzate per il formato. È possibile dividere lo schermo per visualizzare due applicazioni affiancate, come Notes e Spotify, che si aprono automaticamente in coordinazione. Safari permette di confrontare due pagine contemporaneamente, migliorando la ricerca online. Per quanto riguarda la produttività, la scrittura di email e documenti risulta più comoda su uno smartphone rispetto a un laptop tradizionale, offrendo una valida alternativa per chi viaggia frequentemente o utilizza i trasporti pubblici.

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Esperienza multimediale e comunicazione

Le app come Netflix sono state adattate per sfruttare il doppio display, consentendo la navigazione delle anteprime sullo schermo esterno e la visione a tutto schermo su quello interno. L'app Zoom trasforma il dispositivo in una sala riunioni virtuale, mostrando partecipanti e contenuti condivisi simultaneamente. Facetime supporta chiamate video in gruppo fino a tre persone, sfruttando le camere frontali ed esterne per inquadrature separate con isolamento vocale automatico, ideale per famiglie dislocate geograficamente.

Accessori e futuro del dispositivo

È disponibile una custodia Folio nei colori talpa e blu marino, dotata di un supporto integrato ripiegabile che facilita l'uso in piedi. L'utente può lavorare o svagarsi mantenendo il dispositivo in carica senza bisogno di accessori aggiuntivi. Mentre scorre il contenuto con il dispositivo piegato a novanta gradi, la fluidità ricorda quella di un foglio su un rullo. Gli utenti attendono con ansia il supporto per Apple Pencil, previsto per la fine dell'anno, per consentire anche attività di disegno digitale direttamente sul nuovo ecosistema mobile.