Apple Rinasce: iPhone Air e Innovazioni per il Futuro

Apple ha presentato la sua nuova gamma di prodotti per il 2025, con l'iPhone Air come protagonista assoluto. Lo smartphone ultrapiatto introduce il chip A19 Pro e coprocessori dedicati all'AI, abbandonando le SIM fisiche per le eSIM. Nuovo design per i top di gamma, con modulo fotografico esteso e funzioni di guida assistita per la sicurezza.

In un momento cruciale per l'industria tecnologica, segnato dalla feroce competizione nell'intelligenza artificiale e dalle pressioni dei dazi, Apple ha svelato la sua nuova gamma di prodotti per il 2025. La star indiscussa della serata è il nuovo smartphone ultrasottile, che guida la nuova gamma, con cui Cupertino cerca di mantenere i prezzi invariati nonostante le sfide del mercato. \«Con la nuova gamma di iPhone, alziamo l'asticella», ha dichiarato Tim Cook.

«Sin dall'inizio, iPhone ha reinventato il settore degli smartphone. Abbiamo sempre spinto i limiti e oggi andiamo oltre, con ciò che per noi è una vera novità assoluta». Il grande biglietto da visita di iPhone Air è lo spessore ridotto a un livello prima mai visto. Cuore del dispositivo è il chip A19 Pro, affiancato dai nuovi coprocessori N1 e C1X, pensati per garantire prestazioni ideali per l'intelligenza artificiale generativa. Per la prima volta, un iPhone abbandona totalmente le SIM fisiche per ottimizzare lo spazio, basandosi esclusivamente sulle eSIM, ormai accettate anche in Italia. Il modello base introduce uno schermo più luminoso e resistente ai graffi, mentre cambia radicalmente il design dei top di gamma, gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max (da 6,3 e 6,9 pollici rispettivamente). Come ampiamente previsto, il modulo fotografico posteriore si estende ora lungo tutta la larghezza del telefono. «È di gran lunga l'iPhone più evoluto di sempre», ha sostenuto Cook. Oltre alle novità hardware, Apple ha introdotto un'importante funzione per salvaguardare la salute, funzionalità di guida assistita che utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere e segnalare potenziali rischi durante la guida, in particolare per i motociclisti. Apple stima che questa funzione aiuterà un milione di persone e sarà resa disponibile in 150 paesi. È stata inoltre svelata la Apple Watch SE 3, una versione economica che monta il processore dell'attuale Series 10 e offre il 5G, notifiche di apnea notturna e un punteggio qualitativo del sonno. Non manca l'aggiornamento per il modello robusto, l'Apple Watch Ultra.





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Apple Iphone AI Innovazione Smartphone

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Intelligenza artificiale e medicina: 7 sorprendenti innovazioni per diabete, cuore e polmoniL’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando radicalmente il mondo della medicina, aprendo scenari fino a pochi anni fa impensabili.

Leggi di più »

iPhone Air e tutte le altre novità AppleTra le altre novità annunciate dalla casa di Cupertino anche iPhone 17, Apple Watch e AirPods Pro 3

Leggi di più »

Se 'Fiore Mio' di Andrea Laszlo De Simone è il tormentone dell'estate, il cantautorato rinasce'Fiore Mio' Andrea Laszlo De Simone è uscita nel 2017, ma ha avuto un inaspettato successo su TikTok: è la rinascita del cantautorato italiano?

Leggi di più »

Rinasce DaV Cantalupa: “È qui che tutto è incominciato”Al via, in veste completamente rinnovata, il locale a Brusaporto della famiglia Cerea che durante il lockdown diede vita al concept di ristorante informale che…

Leggi di più »

Kia Stonic 'rinasce', stile più deciso e motori efficientiNuove linee esterne, un interno dallo stile più deciso, motori efficienti e la tecnologia che serve per garantire la sicurezza a bordo. Kia Stonic, crossover compatto del brand sudcoreano, rinasce con una serie di innovazioni e aggiornamenti di design.

Leggi di più »

This Is How It Goes, Idris Elba reciterà e dirigerà il thriller psicologico di AppleIdris Elba non solo reciterà, ma si occuperà anche la regia di This Is How It Goes, adattamento cinematografico dell'omonima opera teatrale.

Leggi di più »