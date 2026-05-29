La versione successiva di Siri sarà una vera e propria intelligenza artificiale, simile a ChatGpt e Gemini, e la fotocamera dell'iPhone subirà un grande cambiamento con funzionalità come la modalità Siri Visual Intelligence.

Apple si prepara alla rivoluzione con iOS 27, che promette di trasformare l'iPhone in una macchina ancora più intelligente. La versione successiva di Siri sarà una vera e propria intelligenza artificiale, simile a ChatGpt e Gemini, con funzionalità come la capacità di vedere cosa c'è sul display del vostro iPhone e delegare domande complesse all'intelligenza artificiale di Google.

La fotocamera dell'iPhone subirà anche un grande cambiamento, con un'interfaccia che potrà essere 'smontata e rimontata' a piacimento dall'utente e funzionalità come la modalità Siri Visual Intelligence che consente di leggere istantaneamente le calorie e i valori nutrizionali di un prodotto alimentare. Inoltre, iOS 27 richiederà un processore Apple A14 o superiore per girare correttamente, il che significa che gli iPhone 11 e la seconda generazione di iPhone SE perderanno il supporto e la possibilità di installare l'aggiornamento





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Ios 27 Siri Intelligenza Artificiale Fotocamera Apple A14

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