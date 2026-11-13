Apple TV 4K 4a gen: audio HomePod, prezzi e novità tecniche

Scopri le nuove funzionalità audio degli HomePod, i dettagli tecnici del chip e il prezzo di 349 euro per Apple TV 4K quarta generazione.

La quarta generazione di Apple TV 4K ridefinisce l'esperienza di intrattenimento domestico trasformando il salotto in un home cinema immersivo. Il dispositivo, lanciato per consolidare il ruolo del televisore come centro di aggregazione multimediale, integra un nuovo sistema audio avanzato che dialoga direttamente con gli altoparlanti wireless HomePod.

Audio immersivo e integrazione HomePod

La novità tecnologica principale risiede nella capacità del decoder video di sincronizzarsi con gli speaker per creare un surround effect automatico senza necessità di calibrazione manuale. Questo sistema funziona purché la coppia di altoparlanti anteriore e quella posteriore siano dello stesso modello e presentino una compatibilità cromatica con l'arredamento. Il suono non proviene esclusivamente dalla direzione dello schermo ma sembra circondare l'ascoltatore, rendendo realistici effetti come pioggia o veicoli in movimento.

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Configurazione e compatibilità dispositivi

Per attivare questa funzione è sufficiente aggiungere gli HomePod all'app Casa di iPhone assegnandoli alla stessa stanza del televisore e selezionandoli come output audio nella Apple TV 4K. La configurazione iniziale permette l'uso di un solo speaker per un miglioramento immediato, ma la piena esperienza surround richiede almeno quattro unità. Il dispositivo supporta inoltre gli HomePod di seconda generazione per garantire la massima stabilità del segnale e la qualità del suono.

Prestazioni tecniche e connettività

Il nuovo chipset integrato garantisce una navigazione nei menu più fluida e una maggiore reattività nei videogiochi, sfruttando anche il sistema di decodifica video AV1. Questa innovazione permette di riprodurre contenuti streaming di alta qualità ottimizzando l'uso della banda internet. Per la prima volta è possibile localizzare il telecomando smarrito utilizzando l'app Dov'è dell'iPhone, risolvendo il problema della sua frequente scomparsa tra i cuscini del divano.

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Ecosistema domotico e intrattenimento

Oltre allo streaming, il dispositivo funge da hub per la casa intelligente permettendo di controllare accessori HomeKit e ricevere notifiche visive quando si suona alla porta. Gli utenti possono accedere a Apple Arcade per videogiochi condivisi, programmi di allenamento e meditazione, oltre a visualizzare le foto iCloud in alta definizione. L'app Casa permette di coordinare automazioni domestiche senza interrompere la visione dei contenuti preferiti.

Prezzo e disponibilità commerciale

Apple TV 4K quarta generazione è disponibile a un prezzo di 349 euro a partire dal 13 novembre 2026. Gli altoparlanti HomePod e gli accessori per la domotica sono venduti separatamente, offrendo la flessibilità di iniziare con un numero limitato di speaker. La proposta consente di rivoluzionare il soggiorno esistente senza stravolgerne l'arredo, affidando alla tecnologia il compito di migliorare la qualità audio e visiva in modo trasparente.