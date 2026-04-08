Approvato al Senato il decreto sul caro energia: misure e critiche

Il Senato converte in legge il decreto per fronteggiare il caro energia. Il provvedimento include misure per contenere i costi, ma suscita polemiche. Un nuovo studio collega l'ottimismo alla prevenzione della demenza.

Il decreto per fronteggiare il caro energia , già approvato dalla Camera, è stato definitivamente convertito in legge al Senato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che chiude il suo iter parlamentare a Palazzo Madama, interviene su diversi fronti con l'obiettivo dichiarato di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi energetici, sebbene abbia suscitato critiche trasversali.

Le misure contenute nel decreto mirano a fornire un sostegno immediato ai cittadini e alle imprese, in un contesto segnato da una crescente instabilità geopolitica e dalla crisi energetica globale. Il governo ha sottolineato l'urgenza di agire per tutelare i consumatori e le attività produttive, ma le opposizioni hanno espresso preoccupazioni riguardo all'efficacia e alla portata delle misure proposte. Tra le principali novità introdotte dal decreto, spicca l'istituzione di un prelievo sugli extraprofitti delle imprese produttrici di energia, una misura volta a reperire risorse da destinare alla riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta. Questa iniziativa, tuttavia, ha generato reazioni contrastanti, con alcuni che la ritengono insufficiente e altri che temono possa danneggiare gli investimenti nel settore energetico. Il decreto prevede inoltre, subordinatamente al via libera dell'Unione Europea, l'introduzione di un meccanismo per la compensazione dei costi energetici sostenuti dalle imprese, con l'obiettivo di preservare la competitività del sistema produttivo nazionale. Un'altra importante misura riguarda la possibilità di incentivare la dismissione anticipata delle centrali a carbone, che avrebbero dovuto essere chiuse entro il 2025, escluse quelle in Sardegna, in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Questa decisione ha sollevato un dibattito acceso sulla transizione energetica e sulla necessità di bilanciare le esigenze ambientali con la garanzia di un approvvigionamento energetico stabile e sicuro. Il provvedimento, in sintesi, cerca di affrontare le sfide poste dalla crisi energetica, ma le diverse interpretazioni e le critiche sollevate evidenziano la complessità della situazione e la difficoltà di trovare soluzioni condivise.\Il decreto include anche misure specifiche per il sostegno alle famiglie a basso reddito, come l'erogazione di un contributo straordinario di 115 euro destinato ai nuclei che già beneficiano del bonus sociale per disagio economico. Questo importo, pur essendo inferiore rispetto alle precedenti erogazioni, rappresenta un segnale di attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione. Tuttavia, alcune associazioni dei consumatori hanno espresso perplessità riguardo alla platea dei beneficiari, considerata troppo ristretta, e alla limitata entità del contributo. Il decreto introduce inoltre disposizioni volte a contrastare le pratiche commerciali scorrette nel settore energetico, come la nullità dei contratti di luce e gas conclusi telefonicamente senza una richiesta esplicita del cliente. Questa misura è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori, che la considerano un passo importante per tutelare i diritti dei cittadini e per contrastare le azioni aggressive dei call center. In parallelo, il dibattito si è concentrato sulla necessità di una strategia strutturale per affrontare i nodi del mix energetico e la dipendenza dal gas, alla luce della guerra in corso e della crisi energetica globale. Sono state sollevate critiche sul ricorso sistematico alla fiducia nella procedura parlamentare, considerato poco rispettoso del ruolo del Parlamento. La complessità del decreto e l'urgenza di trovare soluzioni hanno portato a un confronto acceso tra le diverse forze politiche, con l'obiettivo di individuare le misure più efficaci per affrontare le sfide poste dalla crisi energetica e per garantire un futuro sostenibile per il sistema energetico italiano.\Un nuovo studio pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society' suggerisce che l'ottimismo possa giocare un ruolo nella prevenzione della demenza. La ricerca, condotta dall'Harvard Th Chan School of Public Health di Boston, ha analizzato i dati di un ampio campione di anziani statunitensi per valutare la relazione tra il livello di ottimismo e il rischio di sviluppare demenza. I risultati indicano che un elevato livello di ottimismo è associato a una minore incidenza di demenza, suggerendo che questa attitudine mentale possa fungere da fattore protettivo. Lo studio si basa sui dati dell'Health and Retirement Study, che ha coinvolto 9.071 persone cognitivamente sane. L'ottimismo è stato misurato utilizzando il Life Orientation Test-Revised. La ricerca si inserisce in un filone di studi che esplorano i benefici dell'ottimismo sulla salute, evidenziando come la visione positiva della vita possa avere un impatto significativo sul benessere mentale e fisico. Studi precedenti avevano già evidenziato un legame tra ottimismo e una migliore funzione cognitiva, oltre a un più lento declino cognitivo nell'invecchiamento. Questo nuovo studio aggiunge un ulteriore tassello alla comprensione del ruolo dell'ottimismo nella salute, suggerendo che possa essere un elemento importante nella prevenzione della demenza. La ricerca apre nuove prospettive per la promozione del benessere e della salute, incoraggiando le persone a coltivare una visione positiva della vita come strumento per proteggere la propria salute mentale e cognitiva. Il team di ricercatori sottolinea la necessità di ulteriori studi per confermare questi risultati e per approfondire i meccanismi attraverso i quali l'ottimismo può esercitare i suoi effetti benefici sulla salute del cervello





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