Appunti con correzioni a una bozza, trovati a ottobre, potrebbero svelare verità sull'omicidio di Chiara Poggi

Un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico di Andrea Sempio, contiene appunti con correzioni a una bozza della richiesta di archiviazione per il 38enne. Gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione.

Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi , all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso.

Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata lì, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi 'recepiti' nell'istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione





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