Apre a ottobre il nuovo aeroporto di Sydney, operativo 24 ore su 24

Il Western Sydney Airport a Badgerys Creek inizierà le operazioni passeggeri a ottobre, offrendo voli notturni e maggiore flessibilità per le rotte asiatiche e del Golfo, mentre l'aeroporto esistente resta soggetto a severe restrizioni di rumore.

Il nuovo aeroporto di Sydney , del valore di 5,6 miliardi di dollari australiani (3,6 miliardi di dollari), aprirà ai passeggeri in ottobre dopo oltre un decennio di progettazione, aggiungendo opzioni di volo notturni dalla più grande città australiana, dato che l'hub esistente opera con restrizioni di coprifuoco notturno.

L'attuale aeroporto, situato più vicino al quartiere centrale degli affari di Sydney, può ospitare decolli e atterraggi solo fino alle 23.00 e dopo le 6.00 del mattino a causa di rigide normative sul rumore, limitando le opzioni di programmazione delle compagnie aeree rispetto ad altre grandi città australiane come Melbourne. Ma il nuovo Western Sydney Airport a Badgerys Creek, circa 60 km a ovest del centro di Sydney, sarà operativo 24 ore su 24, dando accesso alle compagnie aeree a un centro abitato in rapida crescita ed etnicamente diversificato.

Fornirà anche flessibilità di orario per le rotte asiatiche e del Golfo, popolari anche per i viaggi verso l'Europa, anche se la sua posizione è meno attraente per molti viaggiatori d'affari che contribuiscono a riempire i posti premium. Questo è un grande momento per Sydney, con l'inizio dei voli passeggeri al Western Sydney Airport in soli 137 giorni, ha dichiarato il ministro dei Trasporti australiano Catherine King.

Il vettore low-cost Jetstar, controllata da Qantas, opererà il primo volo per la Gold Coast e prevede fino a 14 servizi settimanali per Melbourne, quattro per la Gold Coast e tre per Brisbane. La divisione regionale di Qantas inizierà i voli per Melbourne e Brisbane dal nuovo aeroporto a marzo, con il sito che si prevede servirà inizialmente fino a 10 milioni di passeggeri all'anno, circa un quarto dei numeri del rivale aeroporto di Sydney.

Il nuovo aeroporto diventerà anche un hub di trasporto merci chiave per Qantas, ha affermato l'amministratore delegato Vanessa Hudson, con i servizi cargo che partiranno il mese prossimo. Per i voli internazionali, Air New Zealand inizierà i servizi per Auckland il 26 ottobre e Singapore Airlines lancerà servizi giornalieri per la città-stato il 23 novembre. Il volo di Singapore Airlines partirà poco prima di mezzanotte, approfittando dell'assenza del coprifuoco.

Il progetto, il primo grande aeroporto australiano in oltre 50 anni, è l'ancora dell'investimento di 18 miliardi di dollari del governo federale nella regione di Sydney occidentale, che include un futuro collegamento ferroviario con l'aeroporto di Sydney Metro e significativi aggiornamenti stradali





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