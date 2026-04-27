Aprile 2026 si Preannuncia il Secondo Aprile Più Caldo Mai Registrato per gli Oceani

Le stime del Servizio Marino Copernicus indicano che aprile 2026 sarà probabilmente il secondo aprile più caldo mai registrato per gli oceani, con temperature medie della superficie marina di 21,07 °C, subito dopo il record di aprile 2024. Si registra un rapido aumento delle temperature oceaniche globali e un'estesa presenza di ondate di calore marine.

Le prime analisi del Servizio Marino Copernicus rivelano una tendenza preoccupante: aprile 2026 si preannuncia come il secondo aprile più caldo mai registrato per gli oceani globali, con una temperatura media della superficie marina di 21,07 gradi Celsius.

Questo dato si colloca immediatamente al di sotto del record assoluto stabilito ad aprile 2024, che aveva raggiunto i 21,10 gradi Celsius. Queste stime preliminari sono il risultato di un'accurata analisi e del sistema di previsione a 10 giorni sviluppato dal Servizio Marino Copernicus dell'Unione Europea, implementato da Mercator Ocean International.

L'andamento delle temperature oceaniche a livello mondiale durante il mese di aprile 2026 ha mostrato un incremento rapido e significativo, con le previsioni giornaliere che indicano un avvicinamento ai livelli record osservati nello stesso periodo del 2024. Questa situazione desta particolare attenzione, poiché sottolinea la persistenza di un riscaldamento anomalo degli oceani, con conseguenze potenzialmente gravi per gli ecosistemi marini e il clima globale.

Simon van Gennip, oceanografo responsabile del Servizio di Monitoraggio Oceanico di Mercator Ocean International, ha espresso preoccupazione per questa tendenza, affermando: 'Dopo il mese di marzo, stiamo assistendo nuovamente ad un aprile caratterizzato da temperature molto elevate, con valori superficiali che si avvicinano a quelli registrati nel 2024. Le temperature superiori alla media nel Pacifico, in particolare nella fascia equatoriale, rappresentano un elemento cruciale che monitoreremo attentamente nelle prossime settimane'.

L'area del Pacifico equatoriale, fulcro delle dinamiche di El Niño-Oscillazione Meridionale (ENSO), ha visto un continuo riscaldamento delle acque superficiali a partire da gennaio, un trend che si è accentuato fino ad aprile. Attualmente, non si rilevano più aree con temperature inferiori alla media nel Pacifico centrale, indicando una condizione ENSO neutra.

Tuttavia, le previsioni stagionali elaborate da diversi centri climatici, tra cui il Copernicus Climate Change Service (C3S), suggeriscono una probabile transizione verso condizioni di El Niño nella seconda metà dell'anno. Questo sviluppo potrebbe amplificare ulteriormente il riscaldamento oceanico e avere impatti significativi sui modelli meteorologici globali. La potenziale formazione di El Niño rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo, che richiede un monitoraggio costante e una preparazione adeguata.

Un dato allarmante emerge dall'analisi dell'estensione delle ondate di calore marine (MHW): il 46% dell'oceano globale è stato interessato da questi eventi, posizionandosi come la terza estensione più ampia mai registrata, dopo il 2016 (48%) e il 2024 (53%). Nel Pacifico, si sono verificate temperature superficiali del mare record in diverse regioni, tra cui l'area di risalita delle acque nord-orientali (al largo delle coste del Nord America), la regione nord-occidentale e la regione sud-orientale, lungo la costa occidentale del Sud America.

La temperatura media della superficie del mare (SST) ha raggiunto i 26,99 gradi Celsius, superando il precedente record registrato per il mese di aprile nel 2017 (26,86 gradi Celsius). Ben il 57% della regione pacifica è stato colpito da ondate di calore marine, con un'estensione leggermente superiore rispetto al 2024 (56%). Questi dati confermano la gravità della situazione e la necessità di interventi urgenti per mitigare gli effetti del riscaldamento oceanico e proteggere gli ecosistemi marini.

La combinazione di temperature elevate, ondate di calore marine e la potenziale formazione di El Niño crea uno scenario preoccupante che richiede un'azione globale coordinata





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