Aqualis, progetto di Aquageo e Alessandro Barbiero, usa FoamFlex di T1 Solutions per pulire fiumi e porti, raccogliendo dati scientifici per la ricerca.

Il sistema di filtraggio Aqualis rappresenta una soluzione concreta contro l'inquinamento da microplastiche e idrocarburi in fiumi, laghi e porti italiani. Promosso da Aquageo e ideato da Alessandro Barbiero, il progetto mira a intercettare i contaminanti prima che si disperdano nell'ambiente, integrando pulizia operativa e ricerca scientifica per proteggere gli ecosistemi acquatici.

Origini del Progetto Aqualis e Visione

La nascita di Aqualis deriva dalla lunga esperienza di oltre vent'anni di Aquageo nel settore delle pompe e delle tecnologie per la gestione delle acque. Alessandro Barbiero ha sviluppato l'iniziativa basandosi sulla convinzione che interventi straordinari di pulizia non siano sufficienti per contrastare l'inquinamento.

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È necessario implementare sistemi capaci di lavorare in modo continuativo, con costi di gestione sostenibili e senza richiedere operazioni particolarmente complesse. Questo approccio risponde alla necessità di gestire l'accumulo di sostanze nocive nelle aree portuali e fluviali in modo strutturale.

Tecnologia FoamFlex e Efficienza Operativa

Il dispositivo sfrutta una struttura modulare per intercettare plastica, oli e idrocarburi sulla superficie dell'acqua, convogliandoli verso un sistema di raccolta dedicato. La componente tecnologica centrale è l'integrazione con FoamFlex, una spugna poliuretanica a celle aperte brevettata in Italia da T1 Solutions.

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Questo materiale assorbe le sostanze oleose trattenendole al proprio interno, permettendo poi il recupero dell'assorbente. I dati tecnici indicano che la spugna può assorbire fino a quattro chilogrammi di inquinanti per ciclo ed essere riutilizzata fino a 200 volte.

Il sistema è progettato anche per intercettare particelle di microplastiche di dimensioni fino a 1,6 millimetri. Un aspetto cruciale per la sostenibilità economica è il consumo energetico, stimato in circa 1,50 euro al giorno, un costo che favorirebbe l'installazione continuativa del dispositivo.

Collaborazioni Scientifiche e Raccolta Dati

Oltre alla funzione di pulizia, Aqualis mira a trasformare le operazioni di recupero in un'opportunità per raccogliere informazioni sulla qualità delle acque. Attraverso la caratterizzazione dei campioni, è possibile studiare la presenza e la tipologia delle microplastiche per comprenderne la distribuzione.

Il progetto ha avviato collaborazioni con l'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara e l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS). Questo coinvolgimento scientifico affianca all'attività operativa un approfondimento sulla salute degli ecosistemi.

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Ogni installazione contribuirà alla conoscenza dello stato di salute degli ambienti acquatici, fornendo dati preziosi per comprendere meglio le forme di contaminazione. La ricerca diventa così parte integrante del ciclo di manutenzione e monitoraggio ambientale.

Riconoscimenti e Impatto sulla Blue Economy

Il valore innovativo di Aqualis è stato confermato nel maggio 2026, quando ha conquistato il primo posto nella terza edizione di The SOStainables. Il contest, promosso da Green Media Lab, è dedicato ai talenti under 30 nell'innovazione, comunicazione e sostenibilità.

La competizione ha selezionato otto progetti finalisti tra startup e iniziative creative legate alla tutela ambientale. Il premio ha evidenziato la necessità di sviluppare strumenti per proteggere gli ecosistemi marini e fluviali, rendendo più sostenibili le attività della Blue Economy.

Il vero banco di prova per questa tecnologia sarà la sua diffusione e la verifica dei risultati nelle diverse condizioni operative. Parametri come la durata dei materiali filtranti e la quantità effettiva di contaminanti rimossi misureranno l'impatto ambientale reale di questa innovazione italiana.