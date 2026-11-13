Aquila: Corte di Appello conferma collocamento Birmingham Trevallion, ricorso in Cassazione

La Corte di Appello dell'Aquila ha respinto il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion sul collocamento dei bambini, confermando l'ordinanza del Tribunale minorile e il piano di rientro. L'avvocato Simone Pillon annuncia ricorso in Cassazione per difendere i diritti dei genitori e la salute dei minori.

La Corte di Appello dell'Aquila ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla famiglia Birmingham Trevallion, mantenendo invariata la decisione precedente riguardo al collocamento dei minori. L'annuncio è stato dato dall'avvocato Simone Pillon, difensore della famiglia, attraverso una nota ufficiale in cui si conferma la validità delle scelte operate dalle autorità giudiziarie abruzzesi in questa delicata vicenda familiare.

Verdetto Conferma Validità Consulente Tecnica

Il giudice di appello ha deciso di convalidare integralmente l'ordinanza emanata dal Tribunale minorile, ignorando le specifiche allegazioni avanzate dalla difesa riguardo ai presunti rischi per la salute dei bambini derivanti dalla permanenza in una struttura di case famiglia. La corte ha pertanto riconosciuto la legittimità dell'operato della Consulente tecnica nominata in causa, chiudendo di fatto ogni possibilità di contestazione su quel fronte specifico. La famiglia ha visto respinto ogni argomento volto a dimostrare che l'ambiente extrafamiliare potesse rappresentare una minaccia concreta per il benessere fisico e psicologico dei minori affidati.

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Diritto Scelta Scuola e Giurisprudenza Ignorata

L'avvocato Simone Pillon ha evidenziato come siano state completamente disattese le osservazioni della difesa concernenti il diritto alla libera scelta dei genitori in merito all'istruzione scolastica dei figli. Il legale sottolinea inoltre che la decisione non ha considerato le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali impongono la residualità del collocamento extrafamiliare e richiedono che siano chiaramente indicati i termini della durata di tale misura. Questi punti fondamentali sono stati trascurati nel provvedimento della Corte abruzzese, diventando così i pilastri principali della nuova strategia difensiva.

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Ricorso in Cassazione e Piano di Rientro

In risposta a queste esclusioni, la difesa ha annunciato che presenterà nei prossimi giorni un ricorso per Cassazione, approfondendo tutti gli aspetti giuridici ritenuti erroneamente valutati dalla corte di secondo grado. Nonostante la decisione sfavorevole, la Corte ha confermato il piano di rientro graduale che è già in corso di attuazione. Questa misura permette ai bambini di passare i fine settimana e i giorni infrasettimanali con i genitori naturali, una dinamica che ha portato i minori a esprimere grande felicità per il tempo trascorso con mamma e papà.

Situazione Familiare e Prossimi Passi

La famiglia Birmingham Trevallion attende con ansia il rientro definitivo dei propri figli, mantenendo però la speranza che le corti superiori correggano le interpretazioni giuridiche applicate finora. Il piano di rientro attuale rappresenta un punto di equilibrio precario ma funzionale alla relazione genitoriale, pur nel contesto di un contenzioso che continua a svilupparsi. L'avvocato Pillon ha chiarito che l'obiettivo finale rimane il superamento definitivo del collocamento extrafamiliare, ripristinando la piena responsabilità genitoriale secondo quanto previsto dalle norme sulla protezione dei minori.