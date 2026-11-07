Arabia Saudita: Allarme Houthi revocato dopo intercettazione missile

La protezione civile saudita revoca l'allerta nella Provincia Orientale dopo l'intercettazione di un missile balistico houthi lanciato il 8 novembre.

La protezione civile dell'Arabia Saudita ha ufficialmente revocato lo stato di allerta in diverse aree della ricca Provincia Orientale, compreso il governatorato di Al-Ahsa, le città di Dammam e Abqaiq, nonché Dhahran, sede centrale della compagnia petrolifera nazionale. Questa decisione è stata presa domenica, il 8 novembre, poco dopo che le autorità avevano segnalato un potenziale pericolo imminente per la regione strategica del regno.

Dettaglio Intercezione Missilistica

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita, attualmente impegnata in operazioni militari in Yemen, ha dichiarato di aver intercettato con successo un missile balistico lanciato dal gruppo ribelle houthi yemenita, alleato dell'Iran. L'attacco era diretto specificamente verso la regione orientale del regno, un'area che ospita la maggior parte delle riserve di petrolio e gas del paese e la sede principale della Saudi Aramco.

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Danni Precedenti e Sicurezza Energetica

La Provincia Orientale rimane un punto critico per la sicurezza nazionale e l'economia globale a causa delle sue immense risorse energetiche. La sede della Saudi Aramco a Dhahran ha subito ingenti danni strutturali durante un attacco avvenuto la notte di martedì 13 ottobre, come documentato da immagini satellitari del 2 luglio 2026. In quel frangente, il ministero dell'Energia del regno aveva definito l'evento un incendio di entità limitata, sottolineando la resilienza delle infrastrutture petrolifere di fronte alle minacce esterne.

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Contesto Geopolitico e Guerra Regionale

Gli Houthi hanno intensificato le loro operazioni lanciando missili balistici e droni contro aeroporti, porti e impianti petroliferi sauditi, trasformando l'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, in un punto nevralgico del conflitto regionale. La tensione è esplosa dopo l'inizio della guerra con l'attacco sferrato congiuntamente da Stati Uniti e Israele contro l'Iran a febbraio, un evento che ha radicalmente alterato l'equilibrio di potere nel Medio Oriente.

Impatto Strategico e Prossimi Passi

L'intercettazione del 8 novembre dimostra la capacità difensiva della coalizione guidata dall'Arabia Saudita nel proteggere i propri asset critici dalle incursioni aeree provenienti dal sud. La revoca dell'allerta segnala temporaneamente un calo immediato della minaccia nella zona, ma la regione resta sotto stretto monitoraggio data la storia recente di attacchi mirati alle infrastrutture energetiche.