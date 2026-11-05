Arabia Saudita: Allerta Yanbu e difesa Houthi, nuove alleanze strategiche

L'Arabia Saudita emette avvisi per Yanbu durante gli attacchi Houthi. Espansione del fronte con nuovi accordi di difesa tra Egitto, Turchia e Gran Bretagna per contrastare le minacce missilistiche.

L' Arabia Saudita ha emanato giovedì nuovi avvisi di sicurezza indicando potenziali pericoli nella zona di Yanbu. Yanbu costituisce il principale centro di esportazione petrolifera del Regno sul Mar Rosso. Questa misura preventiva giunge mentre gli Houthi dello Yemen, gruppi allineati all'Iran, intensificano i loro attacchi contro il territorio saudita.

Minacce missilistiche e allerte regionali

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato di aver intercettato e distrutto un missile lanciato verso la città santa islamica di Medina. Parallelamente, la protezione civile del Regno ha diramato avvisi di emergenza per la zona sud-orientale di Sharurah. Questa area confina direttamente con lo Yemen e risulta particolarmente esposta alle incursioni.

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Mercoledì era stata riportata un'azione contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. L'attacco avveniva nel momento in cui il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si trovava in visita ufficiale nel regno. Le autorità saudite non hanno ancora confermato ufficialmente l'effettivo verificarsi dell'attacco alle strutture aeroportuali. La dichiarazione proviene esclusivamente dalle forze Houthi.

Accordi diplomatici e militari strategici

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha assistito alla firma di un accordo di difesa insieme al principe ereditario Mohammed. Si tratta del secondo incontro tra i due leader nell'arco di meno di un mese. Non sono stati resi pubblici dettagli specifici sul contenuto tecnico del patto firmato a Riyadh.

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Secondo quanto riferito da Reuters il mese scorso, Damasco stava valutando attentamente la possibilità di fornire assistenza militare a Riyadh. Il rapporto indica che la Siria sta ponderando il suo ruolo nel contesto di questa rinnovata guerra contro la milizia yemenita. L'approccio di Damasco appare finora cauto nella definizione degli aiuti.

Supporto internazionale e nuove alleanze

L'Arabia Saudita, identificata come il più grande esportatore mondiale di petrolio e alleato chiave degli Stati Uniti, ha richiesto assistenza a numerosi paesi. Le richieste涵盖nno supporto sia difensivo che offensivo. I partner coinvolti spaziano dagli Stati Uniti all'Europa e a varie nazioni del Medio Oriente.

L'Egitto ha autorizzato lo scorso mese le proprie forze armate a fornire aiuto al regno. Le truppe egiziane rappresentano una delle più grandi dimensioni regionali. Questo accordo rafforza la posizione difensiva di Riyadh nella regione. La mossa dimostra una crescente cooperazione militare tra i due paesi.

Ratifica e presenza aerea internazionale

La Turchia si appresta a ratificare un patto di difesa reciproca con l'Arabia Saudita e il Pakistan. Questo accordo include una clausola di difesa collettiva specifica. La ratifica impegna il secondo esercito più grande della NATO a difendere Riyadh da minacce esterne.

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Nell'ottobre scorso la Gran Bretagna ha annunciato l'invio di aerei da combattimento. Le missioni avranno carattere esclusivamente difensivo. Lo scopo è proteggere le città saudite dagli attacchi aerei degli Houthi. Questa decisione integra le altre forme di supporto militare internazionale. L'apertura di questo nuovo fronte rappresenta un'escalation nella guerra indiretta tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro.

La situazione rimane fluida con continue operazioni di intercept e difesa. I meccanismi di sicurezza stanno evolvendo rapidamente per gestire le nuove minacce missilistiche. La coordinazione tra alleati internazionali è diventata cruciale. La protezione delle infrastrutture energetiche resta la priorità operativa principale per le autorità saudite.