Le difese aeree saudite hanno distrutto un missile Houthi. Tensioni rialzate tra Riad e Sanaa con attacchi reciprocamente intensificati oltre lo Stretto di Hormuz.

La Coalizione guidata dall' Arabia Saudita ha annunciato venerdì che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dal movimento yemenita degli Houthi, allineato con l'Iran, diretto verso la regione meridionale del Regno. Questo evento segnala una continua escalation delle ostilità transfrontaliere, con nessuna indicazione visibile di un imminente cessate il fuoco tra le due parti belligeranti.

La Protezione Civile saudita ha confermato operazioni di difesa aggiuntive nella stessa area meridionale, segnalando l'intercettazione di diversi droni nemici. Prima di dichiarare ufficialmente che il pericolo era cessato, l'autorità ha diramato allarmi di preallarme per diverse città strategiche, includendo Jazan, Abha e Khamis Mushait, dove la popolazione è stata tenuta in stato di allerta per diverse ore.

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Escalation militare e attacchi reciproc

In risposta alle azioni offensive, l'emittente televisiva Al-Masirah, controllata dagli Houthi, ha riferito di aver subito attacchi aerei sauditi sulla capitale Sanaa il venerdì stesso. Al momento non ci sono stati commenti ufficiali immediati da parte delle autorità saudite che confermino o smentiscano i raid aerei sull'enclave nord-occidentale dello Yemen.

Le ultime offensive si inseriscono in una spirale di violenza che ha ripreso nel mese di luglio, interrompendo un periodo di relativa calma verificatosi dopo la tregua del 2022. Da allora, gli Houthi hanno intensificato sistematicamente l'uso di missili e droni contro il territorio nazionale saudita, mentre Riad ha risposto con una serie di incursioni aeree mirate contro le posizioni Houthi all'interno dei confini yemeniti.

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Obiettivi strategici e infrastrutture energetiche

La regione meridionale del sud dell'Arabia Saudita, che confina direttamente con lo Yemen, rimane un bersaglio prioritario per le forze Houthi. Questi hanno colpito ripetutamente installazioni militari, aeroporti civili e infrastrutture energetiche fondamentali per l'economia nazionale. Un dettaglio cruciale riguarda la raffineria di Jazan, situata sulla costa del Mar Rosso, che ha una capacità di elaborazione di 400.000 barili al giorno, rendendola un asset critico per le esportazioni petrolifere.

L'instabilità regionaale minaccia anche le reti di distribuzione del greggio. Gli Houthi hanno precedentemente rivendicato attacchi all'oleodotto Est-Ovest, una infrastruttura vitale che trasporta il petrolio greggio dai giacimenti dell'est del Regno fino ai terminali di esportazione sul Mar Rosso. Questo percorso permette di aggirare lo Stretto di Hormuz, una zona già teatro di conflitti e tensioni geopolitiche globali.

Impatto su infrastrutture chiave e basi aeree

La gravità della situazione è ulteriormente accentuata dai recenti eventi che hanno interessato la capitale economica. Meno di un giorno dopo gli attacchi balistici, giovedì il grattacielo più alto di Riyadh, sede della Headquarters del fondo sovrano saudita, era stato colpito da un attacco Houthi. Questo evento ha dimostrato la capacità delle milizie di colpire simboli economici di alto profilo anche nelle zone metropolitane.

Un altro obiettivo militare di grande importanza è la Base aerea Re Khalid, situata a Khamis Mushait. Gli Houthi hanno ripetutamente dichiarato di aver preso di mira questa struttura con attacchi missilistici e con droni, cercando di degradare la capacità di risposta aerea della Coalizione. La persistenza di questi tentativi evidenzia la volontà strategica delle milizie yemenite di mantenere alta la pressione militare.

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Il contesto storico di questo conflitto risale al 2015, quando l'Arabia Saudita intervenne militarmente nello Yemen per supportare il governo riconosciuto a livello internazionale contro gli Houthi. Questi ultimi avevano conquistato la capitale Sanaa nel 2014 e controllano ancora una porzione significativa del territorio settentrionale dello Yemen. La ripresa delle ostilità riflette la fragilità dei precedenti accordi diplomatici e la complessità della guerra per procura nella regione.