Arabia Saudita e Siria firmano accordo difesa e 403 milioni

Arabia Saudita e Siria siglano patto militare e prestiti da 403 milioni. Il presidente al-Sharaa incontra il principe ereditario Mohammed bin Salman a Riyadh.

Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman hanno consolidato le relazioni bilaterali durante un incontro cruciale a Riyadh il 4 novembre 2026. La visita ha portato alla firma di un accordo formale tra i ministeri della difesa delle due nazioni, segnando un passo significativo verso una collaborazione strategica più stretta.

Questo nuovo patto giunge in un momento di elevata tensione regionale, poiché il Regno dell'Arabia Saudita affronta continui attacchi missilistici e con droni da parte del gruppo Houthi yemenita, schierato con l'Iran. La Cooperazione di Difesa tra Arabia Saudita e Siria mira a rispondere a queste minacce alla sicurezza nazionale del regno, rafforzando le capacità difensive e potenzialmente quelle offensive contro le forze ribelli nello Yemen.

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Dettagli dell'accordo e contesto militare

L'accordo di cooperazione è stato siglato ufficialmente durante la presenza di Ahmed al-Sharaa nella capitale saudita, dove si è trattato il secondo incontro con Mohammed bin Salman in meno di un mese. Nonostante la natura simbolica e strategica dell'evento, le autorità saudite, tramite l'agenzia di stampa statale SPA, non hanno fornito dettagli specifici sulle operazioni militari o sulle modalità di scambio di competenze previste dal trattato.

Precedenti rapporti avevano indicato che la Siria stava valutando attentamente la possibilità di fornire assistenza militare concreta all'Arabia Saudita. Questa valutazione avveniva nel contesto dell'escalation del conflitto del regno contro gli Houthi nello Yemen, con Damasco che cercava di bilanciare la propria posizione regionale senza alienare altri attori internazionali.

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Posizioni dei diplomatici siriani e sauditi

Un alto diplomatico siriano aveva precedentemente chiarito che qualsiasi richiesta di cooperazione militare o scambio di expertise avrebbe luogo esclusivamente attraverso canali ufficiali. Tale collaborazione si inserisce nel quadro degli accordi bilaterali esistenti che regolano le relazioni tra i due paesi, definiti fratelli dalla dirigenza politica di entrambi.

L'Arabia Saudita, da parte sua, ha cercato assistenza da molteplici fronti, includendo gli Stati Uniti, l'Europa e altri paesi del Medio Oriente. Il regno richiede sia supporto difensivo che offensivo per gestire la guerra rinnovata contro gli Houthi, dimostrando la necessità di un'alleanza strategica diversificata e solida per garantire la propria stabilità regionale.

Impatto economico e sostegno finanziario

Oltre alla dimensione militare, la visita di Ahmed al-Sharaa a Riyadh ha fruttato importanti accordi economici. Il Fondo saudita per lo sviluppo ha firmato sei contratti distinti con il Ministero delle Finanze siriano, impegnandosi a fornire prestiti agevolati per lo sviluppo. Questa operazione finanziaria rappresenta un pilastro fondamentale per la ricostruzione e il miglioramento dei servizi pubblici in Siria.

Il valore totale dei prestiti agevolati ammonta a oltre 403 milioni di dollari, destinati specificamente a sostenere i settori dello sviluppo e dei servizi nel territorio siriano. Questi fondi rappresentano un contributo significativo per l'economia siriana, aiutando a stabilizzare il paese dopo il periodo di instabilità e transizione politica recente.

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Ruolo dell'Arabia Saudita nella riconciliazione

Il Regno dell'Arabia Saudita ha svolto un ruolo chiave nel ristabilire i legami di Damasco con le potenze mondiali. Questo sforzo diplomatico è iniziato dopo la caduta del precedente regime di Bashar al-Assad e continua a guidare le relazioni internazionali della Siria. L'assistenza finanziaria e diplomatica fornita dall'Arabia Saudita è essenziale per l'integrazione della Siria nel sistema economico globale.

La firma di questi accordi segna una nuova era nelle relazioni tra Damasco e Riyadh, basata su interessi strategici condivisi e necessità economiche urgenti. La collaborazione tra il presidente siriano Ahmed al-Sharaa e il principe ereditario Mohammed bin Salman promette di definire la stabilità futura del Medio Oriente, bilanciando le minacce esterne con la cooperazione interna.