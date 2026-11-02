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Arabia Saudita intercetta missile Houthi, minaccia cessata

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Arabia Saudita intercetta missile Houthi, minaccia cessata
Arabia Saudita · Houthi Yemen · Missile Balistico
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L'Arabia Saudita ha intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dagli Houthi. La minaccia è cessata dopo le allerte nelle città meridionali.

L'autorità della protezione civile dell' Arabia Saudita ha annunciato lunedì che la minaccia immediata era cessata poco dopo aver diramato allerte per le città meridionali e occidentali di Khamis Mushait, Abha, Taif e Najran. Questo sviluppo si inserisce in un contesto di settimane di crescenti ostilità con i ribelli Houthi yemeniti, segnando un episodio di elevata tensione nella regione.

Intercettazione Missile Houthi Meridionale

La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita nello Yemen ha dichiarato successivamente di aver intercettato con successo e distrutto un missile balistico. Il proiettile era stato lanciato dagli Houthi, un gruppo schierato politicamente e militarmente con l'Iran, verso la regione meridionale dell'Arabia Saudita. L'evento conferma la capacità difensiva del Regno contro le aggressioni aeree provenienti dal confine meridionale.

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Rischio Infrastrutture Energetiche Jazan

Il sud dell'Arabia Saudita, che confina direttamente con lo Yemen, è stato ripetutamente bersagliato negli ultimi tempi. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi hanno colpito installazioni militari e infrastrutture energetiche critiche. In particolare, la città di Jazan, situata sulla costa del Mar Rosso, è diventata un obiettivo strategico poiché ospita una raffineria di petrolio con una capacità di trattamento di 400.000 barili al giorno.

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Impatto Produzione e Esportazioni Saudi

L'Arabia Saudita ha risposto alla situazione intensificando i propri attacchi aerei contro obiettivi Houthi nel territorio yemenita. La ripresa dei combattimenti accresce significativamente i rischi per la produzione petrolifera e le rotte di esportazione del regno, elementi vitali per l'economia globale. L'escalation delle violenze minaccia direttamente la stabilità dell'approvvigionamento energetico internazionale.

Minacce Oleodotto Est Ovest Yanbu

Oltre agli attacchi diretti verso il sud, gli Houthi hanno preso di mira l'oleodotto est-ovest dell'Arabia Saudita. Questo sistema di trasporto è fondamentale per il movimento delle risorse energetiche attraverso il paese. Gli Houthi hanno anche attaccato gli impianti di esportazione del petrolio a Yanbu, definita uno snodo chiave sul Mar Rosso per le spedizioni di greggio saudita verso i mercati esteri.

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