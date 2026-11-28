L'Arabia Saudita difende Riyadh da missili e attacca Jazan. Gli Houthi colpiscono la raffineria Saudi Aramco dopo la ripresa dei conflitti a luglio.

Le difese aeree dell' Arabia Saudita hanno intercettato con successo diversi proiettili diretti verso il territorio nazionale nel fine settimana, segnando un nuovo episodio di violenza nella regione. La coalizione guidata dai sauditi ha confermato che i missili includevano un missile da crociera lanciato verso Riyadh durante la notte e ulteriori attacchi mirati specificamente verso le zone meridionali del regno. Questa escalation militare avviene mentre il gruppo Houthi, schierato con l'Iran, ha ufficialmente rivendicato di aver colpito l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh e importanti infrastrutture energetiche in altre località strategiche.

Intercetti e attacchi notturni confermati

L'ultima ondata di violenza si inserisce in un contesto di rinnovate ostilità tra l'Arabia Saudita e gli Houthi, le cui aggressioni contro aeroporti e impianti energetici sauditi si sono intensificate drammaticamente dal momento in cui il conflitto si è riaperto a luglio. In risposta diretta a queste minacce, l'Arabia Saudita ha condotto una serie di attacchi aerei mirati contro le aree dello Yemen controllate dai ribelli. Sabato sera, la coalizione ha dichiarato che le sue forze congiunte avevano eseguito un'operazione militare volta a distruggere quelle che hanno definito risorse vitali a sostegno delle operazioni degli Houthi, compresi i sistemi utilizzati per i lanci di missili e droni, senza tuttavia identificare i singoli obiettivi o specificare il luogo esatto dell'intervento.

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Raffineria di Jazan colpita e vittime segnalate

Gli Houthi hanno dichiarato in un comunicato ufficiale di aver attaccato la raffineria di Jazan gestita da Saudi Aramco, dotata di una capacità di produzione di 400.000 barili al giorno, nonché due centrali elettriche nel sud-ovest dell'Arabia Saudita nelle precedenti 48 ore, senza specificare le date esatte delle operazioni. La raffineria, situata sulla costa del Mar Rosso vicino al confine con lo Yemen, è stata colpita giovedì da un proiettile che, secondo le autorità saudite, ha causato la morte di un lavoratore nepalese, il ferimento di diversi altri operatori e l'interruzione temporanea di alcune attività produttive. La coalizione ha successivamente confermato di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato verso Al-Shuqaiq, una città costiera nella provincia di Jazan che ospita impianti di desalinizzazione e produzione di energia elettrica fondamentali per il sud del regno, assicurando che i detriti dell'intercettazione non abbiano provocato vittime civili.

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Allerta sicurezza e origini del conflitto

Sabato le autorità saudite hanno emanato avvisi di sicurezza in diverse province, tra cui Jazan e la Provincia Orientale, dove gli Houthi hanno anche affermato di aver colpito l'impianto di gas Hawiyah. Le tensioni tra le fazioni hanno origini profonde, risalendo al 2014 quando gli Houthi presero il controllo della capitale Sanaa e di altre parti del paese, spingendo l'Arabia Saudita a formare una coalizione militare nel 2015 a sostegno del governo internazionalmente riconosciuto. Gli scontri transfrontalieri si erano attenuati durante un periodo di relativa calma seguito a una tregua nel 2022, ma le ostilità sono riprese vigorosamente a luglio di quest'anno, ponendo fine a una lunga pausa negli attacchi tra gli Houthi e l'Arabia Saudita e innescando l'attuale spirale di violenza.