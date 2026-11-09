Arabia Saudita intercetta missili Houthi: escalation nello Yemen e minaccia su Riyadh

La coalizione saudita ha distrutto missili Houthi diretti a Riyadh e nel sud del paese. Escalation militare nel Mar Rosso e impatto sulle rotte commerciali regionali.

La Coalizione guidata dall' Arabia Saudita ha annunciato martedì 10 novembre di aver intercettato e distrutto con successo due missili lanciati dalla milizia Houthi yemenita diretti verso la capitale saudita, Riyadh. Questo evento si inserisce in un contesto di intensificazione delle ostilità che da diverse settimane oppone direttamente il Regno all'gruppo ribelle alleato con l'Iran, segnando un nuovo livello di tensione nella regione. Le difese aeree della coalizione hanno neutralizzato sia un missile balistico sia un missile da crociera, dimostrando la capacità operativa dei sistemi di protezione civile e militare schierati nella zona.

Dettagli dell'intercettazione e aree colpite

La protezione civile saudita aveva previamente emesso un'allerta precoce per la città di Riyadh, consentendo alle autorità di mettere in atto le procedure di emergenza prima che la coalizione confermasse le intercettazioni. Successivamente, il portavoce della difesa civile ha dichiarato che la minaccia immediata nella capitale era cessata e che la situazione si era normalizzata. In una comunicazione separata, la stessa coalizione ha riferito di aver abbattuto un altro missile balistico lanciato verso la regione meridionale dell'Arabia Saudita, ampliando la portata geografica delle operazioni di difesa aerea.

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Prima di questa dichiarazione ufficiale, la Protezione Civile saudita aveva diramato avvisi di pericolo per le città sud-occidentali di Abha e Khamis Mushait. Anche in questo caso, le autorità locali hanno confermato che il pericolo era passato dopo le operazioni di intercettazione. Queste città, situate vicino al confine con lo Yemen, sono state ripetutamente colpite negli ultimi mesi da attacchi missilistici e con droni degli Houthi, che mirano specificamente a siti militari e infrastrutture energetiche cruciali per l'economia del Regno.

Strategia Houthi e contesto del Mar Rosso

I combattimenti tra le forze Houthi e la coalizione che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale si sono intensificati significativamente dopo l'avanzata di settembre verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo passaggio marittimo rappresenta uno chokepoint strategico per la navigazione globale, situato all'imbocco meridionale del Mar Rosso. La sua posizione sulla penisola arabica è direttamente di fronte allo stretto di Hormuz, un'altra arteria vitale per il commercio energetico mondiale, rendendo l'area un punto critico per la sicurezza internazionale.

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Gli Houthi hanno aumentato la frequenza e l'intensità degli attacchi contro aeroporti, porti e impianti petroliferi sauditi. Queste azioni sono avvenute nel contesto più ampio del conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran. L'Arabia Saudita ha risposto lanciando incursioni aeree contro obiettivi Houthi nello Yemen, cercando di indebolire la capacità operativa della milizia. L'obiettivo strategico degli Houthi sembra essere quello di sfruttare l'attenzione internazionale sul conflitto mediorientale per proiettare potere militare oltre i confini dello Yemen.

Impatto economico e prospettive future

L'escalation militare ha implicazioni dirette sulla stabilità delle rotte commerciali nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso. La minaccia alle infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita non riguarda solo la sicurezza nazionale del Regno, ma ha ripercussioni immediate sui prezzi del petrolio e sulla fiducia degli investitori internazionali. La capacità della coalizione di intercettare i missili balistici e da crociera è fondamentale per mantenere l'operatività dei porti e degli aeroporti regionali, che sono vitali per il commercio globale.

Le autorità saudite continuano a monitorare attentamente le minacce aeree, garantendo che i sistemi di difesa rimangano attivi e pronti a intervenire. La situazione rimane volatile, con entrambe le parti che cercano di affermare la propria superiorità strategica. Gli analisti suggeriscono che l'impatto a lungo termine dipenderà dalla capacità della comunità internazionale di mediare una de-escalation, ma al momento le operazioni militari proseguono senza segni di pausa. La stabilità della regione rimane una priorità assoluta per tutti i attori coinvolti nel conflitto.