L'Arabia Saudita prepara un conflitto esteso fino al 2027 contro gli Houthi, subendo gravi danni interni. Ecco i dettagli sulle strategie militari e i nuovi piani.

L' Arabia Saudita sta preparando un conflitto militare prolungato contro gli Houthi nello Yemen, un'escalation che si estenderà ben oltre l'inizio del prossimo anno. Questa decisione è stata confermata da due funzionari occidentali a conoscenza dei piani reali, nonostante il regno abbia subito importanti battaglie perse sul campo e attacchi che hanno gravemente compromesso la vita quotidiana all'interno del paese. La situazione rappresenta il fronte più attivo nella più ampia guerra regionale guidata dall'Iran, causando migliaia di vittime e centinaia di migliaia di sfollati nello Yemen.

Pianificazione strategica e nuovi obiettivi

Ufficiali sauditi prevedono ora che la campagna militare durerà fino a sei mesi, con l'obiettivo di ottenere guadagni territoriali decisivi a favore dei loro alleati yemeniti prima di iniziare qualsiasi trattativa di pace con il movimento ribelle. Secondo fonti occidentali, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere conversazioni riservate con i loro omologhi sauditi, una terza fonte indipendente ha confermato questi piani. Tutti e tre gli informatori hanno aggiunto che un accordo per porre fine alla più vasta conflittualità con l'Iran potrebbe portare a un de-escalation del conflitto yemenita.

Also read La Cnn: «Gli 007 Usa hanno intercettato piani iraniani per usare armi chimiche a Washington». La Casa Bianca: «Minacce non credibili». Gli Houthi hanno preso il controllo di Bab el Mandeb

Supporto americano e riorganizzazione militare

Riyadh crede fermamente che un supporto offensivo degli Stati Uniti alle operazioni saudite nello Yemen potrebbe cambiare le sorti della guerra. Attualmente, l'amministrazione del presidente Donald Trump ha finora negato tale sostegno, ma i sauditi ritengono che la sua concessione potrebbe permettere alle forze sostenute dall'Arabia Saudita di fare i guadagni desiderati nel giro di sole settimane. Nel frattempo, le forze saudite e yemenite si stanno riorganizzando per proteggere Aden dagli avanzamenti Houthi, valutando uno spostamento dell'offensiva verso fronti orientali dove hanno ottenuto alcuni successi o hanno almeno tenuto le linee.

Impatto economico e cancellazione eventi globali

Gli attacchi houthi hanno distrutto le ambizioni di investimento non petrolifero e l'ospite di eventi globali da parte del regno. Un attacco ha sfondato la sede centrale della compagnia petrolifera statale Aramco a Riad, mentre una serie di attacchi mortali all'aeroporto di Riad l'hanno tenuto chiuso alla maggior parte dei voli dall'ottobre 2026. Di conseguenza, prestigiosi eventi come la conferenza FII sugli investimenti sono stati cancellati o rimandati. Anche la AFC Asian Cup, torneo calcistico di fondamentale importanza per l'immagine sportiva del regno, è stata spostata da gennaio 2027 a dicembre 2027.

Advertisement

Cambiamenti nel messaggio pubblico interno

L'Arabia Saudita aveva inizialmente descritto il conflitto come una questione interna yemenita, limitandosi a fornire supporto agli alleati e difendersi dagli attacchi transfrontalieri senza essere parte attiva. Questa posizione è diventata sempre più difficile da mantenere a causa degli attacchi di alto profilo sulle città saudite. Le autorità stanno ora emanando avvisi regolari prima degli attacchi e rilasciando dichiarazioni dettagliate afterwards, un netto cambio di rotta rispetto al passato. La distribuzione di immagini delle conseguenze degli attacchi è stata fortemente limitata da leggi che criminalizzano la loro pubblicazione.

Spostamenti al comando militare e situazione sul campo

Il Ministero degli Esteri saudita ha rifiutato di commentare le dichiarazioni dei funzionari sauditi descritte dagli occidentali. Tuttavia, l'Arabia Saudita ha annunciato lunedì di aver sostituito il comandante che supervisionava la coalione guidata dai sauditi. Il governo yemenite sta anche preparando un cambio al vertice militare, secondo due persone a conoscenza dei piani. Da quando i combattimenti sono ripresi quest'estate, gli Houthi hanno riconquistato la costa del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb, accerchiando la città di Taiz nelle alture sopra la capitale temporanea Aden, nonostante i recenti tentativi di controffensiva delle forze governative yemenite.