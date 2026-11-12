Arabia Saudita spinge UE contro Houthis: ostacoli politici e geopolitici

Riyadh insiste per il terrorismo contro gli Houthis. L'UE teme il blocco della pace e ritorsioni, bloccando l'unanimità necessaria tra i 27 stati membri.

L' Arabia Saudita sta intensificando le pressioni diplomatiche sull' Unione Europea affinché il blocco continentale dichiari il movimento Houthi yemenita, appoggiato dall' Iran, come organizzazione terroristica. Questa mossa strategica di Riyadh mira ad aumentare l'isolamento internazionale del gruppo ribelle, responsabile di attacchi quasi quotidiani contro il territorio saudita nelle ultime settimane.

Il nodo politico dell'unanimità europea

Sebbene gli Houthi siano già soggetti a sanzioni dell'UE che includono un embargo sulle armi e il congelamento dei beni per dodici dei loro comandanti, la designazione formale come entità terroristica richiede il voto favorevole unanime di tutti i ventisette stati membri. Secondo sei funzionari europei, finora il sostegno è limitato a un numero esiguo di paesi, rendendo difficile il raggiungimento del quorum necessario.

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Timori sulla pace e ritorsioni militari

Le preoccupazioni principali dei diplomatici europei ruotano attorno al rischio che questa classificazione chiuda i canali di dialogo limitati mantenuti con gli Houthi, minando potenzialmente qualsiasi processo di pace futuro nello Yemen. Inoltre, esperti come Joana de Deus Pereira del Royal United Services Institute hanno evidenziato che gli Houthi potrebbero rispondere con ritorsioni contro navi europee nelle vicinanze delle acque yemenite, complicando ulteriormente la situazione regionale.

Impatto sulla ricostruzione e aiuti umanitari

Un'altra causa dell'esitazione europea riguarda la possibilità che la designazione terrorista complici il lavoro delle organizzazioni di aiuto che operano nelle aree controllate dagli Houthi. L'UE ha già designato come terroristico il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano, un importante sostenitore degli Houthi, ma ha finora evitato di applicare lo stesso stigma al gruppo ribelle stesso, distinguendosi da paesi come Stati Uniti, Australia e Canada.

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Contesto del conflitto e tensioni commerciali

Lo Yemen è caratterizzato da una costa che si affaccia sul Mar Rosso e sullo Stretto di Bab el-Mandeb, una via d'acqua critica che collega Europa e Asia. Eventuali attacchi Houthis potrebbero ulteriormente disruptare il commercio globale, già sotto stress a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran in risposta alla guerra tra Stati Uniti e Israele. L'Arabia Saudita guida una coalizione militare contro il gruppo da oltre un decennio.

Prossimi sviluppi e solidarietà diplomatica

Nonostante la risoluzione simbolica del Parlamento Europeo adottata lo scorso mese, le trattative bilaterali restano bloccate. La portavoce della politica estera dell'UE, Anouar El Anouni, ha confermato i contatti regolari con Riyadh ma ha rifiutato commenti specifici. Con la tregua del 2022 crollata a luglio e attacchi reciproci che uccidono civili, la pressione diplomatica continua a crescere senza una risoluzione immediata.