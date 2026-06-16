Arabia Saudita-Uruguay 1-1: equilibrio nel gruppo H

Termina in parità la sfida tra Arabia Saudita e Uruguay nella Coppa del Mondo 2026. Al vantaggio dell'Arabia Saudita, firmato da Abdulelah Al Amri nel primo tempo, ha risposto nella ripresa Maxi Araújo. L'Uruguay ha cercato con insistenza la porta avversaria, ma si è spesso infranto su un Mohammed Al Owais in gran giornata. La situazione del gruppo H è in totale equilibrio, con tutte e quattro le squadre a quota un punto.

La sfida tra Arabia Saudita e Uruguay termina in parità 1-1. Al vantaggio dell' Arabia Saudita , firmato da Abdulelah Al Amri nel primo tempo, ha risposto nella ripresa Maxi Araújo.

L'Uruguay ha cercato con insistenza la porta avversaria, tentando il quadruplo delle conclusioni degli arabi (28 tiri contro i sette), ma si è spesso infranto su un Mohammed Al Owais in gran giornata, autore di alcuni interventi di gran spessore. La situazione del gruppo H è in totale equilibrio, con tutte e quattro le squadre a quota un punto.

L'Uruguay ha avuto una ghiotta occasione alla mezz'ora con Federico Viñas, ma il portiere saudita è stato abile a parare su un colpo di testa insidioso. Nel secondo tempo, l'Uruguay ha cercato con insistenza il suo terminale offensivo, ma non è riuscito a trovare l'affondo decisivo





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