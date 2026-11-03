Aranzulla: la crisi dei siti italiani per l'Ai di Google

Salvatore Aranzulla analizza il crollo degli utili del suo portale e il futuro incerto dell'editoria digitale italiana di fronte all'intelligenza artificiale.

Salvatore Aranzulla, imprenditore trentaseienne e fondatore di aranzulla.it, una delle piattaforme più influenti in Italia per la divulgazione tecnologica, affronta con franchezza le difficoltà del suo settore. Il sito, definito una commedia romantica fatta per bene grazie anche alla citazione di Elio Germano e Maria Chiara Giannetta nel contesto mediatico, sta subendo gli effetti della trasformazione digitale guidata dall'intelligenza artificiale. Aranzulla non si aspetta nuove fasi di crescita esplosiva, mantenendo invece la struttura esistente senza investire ulteriormente massicciamente.

La struttura dei costi e la diminuzione dei profitti

I dati finanziari resi noti dall'imprenditore mostrano una situazione complessa nonostante la crescita del fatturato. Nel 2024, aranzulla.it ha registrato 7,9 milioni di euro di ricavi con un utile di 2,3 milioni. Nel 2025, le cifre sono salite a 8,3 milioni di euro di fatturato, ma l'utile è sceso drasticamente a 641mila euro. Questa inversione di tendenza indica un piano inclinato dove i ricavi aumentano ma la redditività reale si erode rapidamente a causa dei cambiamenti nel modello di business tradizionale.

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Il ruolo dell'Algoritmo nella crisi editoriale

La causa principale di questa crisi è l'Aspettativa dell'Intelligenza Artificiale, ovvero l'Ai Overview di Google, che ha modificato radicalmente il comportamento degli utenti. Invece di effettuare ricerche tradizionali che portavano visite dirette ai siti web, gli utenti ora ricevono risposte pronte e immediate generate dai motori di ricerca. Aranzulla definisce questa tecnologia un competitor diretto, sottolineando che ottimizzare i contenuti per questi algoritmi non porta benefici reali al traffico né al guadagno degli editori tradizionali.

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Strategie future e consiglio agli investitori

Di fronte a questo scenario, Salvatore Aranzulla ha annunciato che manterrà attivo il sito finché non diventerà fiscalmente in perdita, senza l'intenzione di chiuderlo definitivamente ma riducendo drasticamente le spese. Non prevede di investire più 50mila euro al mese in collaboratori, preferendo mantenere una struttura leggera con migliorie minime sul cloud. Il consiglio per chi vuole partire da zero è quello di evitare modelli di business basati sulle visualizzazioni di contenuti gratuiti, suggerendo invece nicchie specifiche come i viaggi, dove l'Ai può essere un alleato traducendo il sito in altre lingue.

La posizione sul blocco dei bot e l'azione legale

Un aspetto cruciale riguarda il rapporto con Google e le indagini della Commissione Europea sulla concorrenza. Finora, non è convenuto bloccare i crawler dei motori di ricerca, ma la situazione sta cambiando. Aranzulla sta aspettando gli esiti delle indagini per capire se Google stia violando le regole di concorrenza utilizzando i contenuti degli editori nelle risposte dell'Ai senza compenso. Il blocco dei bot non porterebbe più visite, ma diventa una strategia legale ed economica necessaria per difendere i diritti della piccola editoria digitale italiana.