Arbitri, caos punteggi e dismissioni: la Procura Figc apre un fascicolo

Indagine su presunte manipolazioni dei voti degli arbitri per salvare un veterano a scapito di due giovani. La Procura FIGC indaga su scambi di valutatori nell'ultima giornata di campionato.

La Procura Federale della FIGC ha aperto un fascicolo su un presunto caso di manipolazione dei voti degli arbitri. Secondo una denuncia presentata dal presidente degli arbitri de L'Aquila, nell'ultima giornata del campionato 2025-26 sarebbero stati modificati i nomi dei valutatori per alterare le pagelle dei direttori di gara.

L'obiettivo dell'indagine è accertare se dietro queste manovre ci sia un piano per salvare alcuni arbitri esperti a scapito dei più giovani. Il sistema di valutazione degli arbitri è simile a quello scolastico: ogni partita viene assegnato un voto da parte di osservatori, ex arbitri che siedono in tribuna. Questi voti, sommati, creano una classifica di rendimento che determina la carriera.

A fine stagione, i cinque arbitri con la media più bassa vengono 'dismessi', cioè licenziati dalla Serie A, per fare spazio ai giovani delle categorie inferiori. Per i veterani con più di dieci anni di esperienza, la salvezza è garantita solo se si posizionano tra i primi 25; per i giovani, basta non essere agli ultimi due posti. La denuncia sostiene che, proprio prima dell'ultimo turno, siano stati scambiati i valutatori di due partite importanti: Lazio-Pisa e Napoli-Udinese.

All'Olimpico di Roma è stato inviato un esaminatore che ha assegnato un voto non altissimo (8,40) all'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi. Questo punteggio l'ha fatta scivolare fuori dalle prime 25 posizioni, salvando così il veterano Antonio Rapuano, che ha blindato il 25° posto, l'ultimo utile per evitare il licenziamento. Se Ferrieri Caputi avesse preso un voto più alto, avrebbe occupato lei quella posizione e Rapuano sarebbe stato tagliato.

A pagare il prezzo sono stati due arbitri più giovani, Massimi e Dionisi, finiti in fondo alla classifica e quindi licenziati. L'esposto ipotizza che il cambio dei valutatori sia stato orchestrato per proteggere un collega anziano. I sospetti coinvolgono anche il settore dei guardalinee, con accuse di favoritismi e pochi gettoni di presenza ai giovani assistenti.

Ora la palla passa al capo della Procura FIGC, Giuseppe Chinè, che ha già acquisito i documenti e interrogherà tutti i protagonisti, compreso il designatore Dino Tommasi. Ci vorranno due o tre mesi per stabilire se si è trattato di coincidenze o di un vero imbroglio. Per ora l'ambiente arbitrale ha optato per il silenzio stampa, ma il polverone è appena iniziato.

Questo scandalo getta ombre sul sistema di valutazione degli arbitri italiani, già oggetto di critiche per la sua opacità. La vicenda potrebbe portare a una riforma delle modalità di assegnazione dei voti e dei criteri di promozione e retrocessione. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con ansia l'esito dell'inchiesta, che potrebbe ridefinire gli equilibri all'interno della classe arbitrale. La credibilità del campionato è in gioco, e la FIGC dovrà dimostrare di saper fare chiarezza.

Nel frattempo, i riflettori sono puntati su Dino Tommasi, chiamato a spiegare le sue decisioni. La sua posizione è delicata, così come quella della stessa Ferrieri Caputi, che si è vista penalizzata in classifica nonostante buone prestazioni. La situazione è complessa e coinvolge dinamiche di potere e di tutela dei veterani. La giustizia sportiva dovrà districare una matassa fatta di voti, osservatori e designazioni.

Il caso è destinato a fare discutere a lungo, perché tocca il cuore del sistema arbitrale italiano





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