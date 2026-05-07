Arbitropoli e Crisi AIA: Le Indagini della Procura di Milano e il Rischio Commissariamento

L'inchiesta di Maurizio Ascione si allarga ai club di Serie A mentre la FIGC valuta il commissariamento dell'AIA dopo la decadenza di Zappi per evitare il caos nelle nomine.

L'inchiesta nota come Arbitropoli sta entrando in una fase cruciale, spostando il suo baricentro verso le dinamiche interne della Serie A . Il pubblico ministero Maurizio Ascione, dopo aver dedicato i primi mesi di indagine prevalentemente all'ascolto di arbitri e figure del passato, ha ora dato il via alla cosiddetta fase due.

Questo nuovo capitolo ha l'obiettivo primario di decifrare un sistema di rapporti e codici che appare opaco e difficile da comprendere per chi non appartiene a quel ristretto mondo. La Procura di Milano sta indagando per il reato di concorso in frode sportiva, concentrando l'attenzione su cinque figure chiave, tutte interne al sistema arbitrale ma non necessariamente in accordo tra loro.

Tra i nomi di rilievo emerge quello di Gianluca Rocchi, designatore attualmente autosospeso, accusato di aver interferito impropriamente durante la partita Udinese-Parma e di aver favorito l'Inter in alcuni match cruciali della scorsa stagione, nello specifico contro il Bologna e il Milan. Anche Andrea Gervasoni, suo vice, è sotto osservazione per questioni legate a gare di Serie B, sebbene abbia già fornito le proprie spiegazioni agli inquirenti.

L'estensione delle indagini sta portando il pm Ascione a convocare figure che non appartengono strettamente alla categoria degli arbitri, ma che fungono da ponte tra l'AIA e i club. Recentemente è stato ascoltato Riccardo Pinzani, ex arbitro e figura di collegamento tra la CAN e le società di Serie A e B, attualmente impegnato con la Lazio. Il suo colloquio, durato diverse ore, sottolinea la volontà della Procura di mappare ogni singolo contatto.

Allo stesso modo è stato sentito Andrea Butti, Head of Competition della Lega Calcio, uomo chiave per la gestione dei calendari e interlocutore abituale del designatore. Tuttavia, il vero punto focale delle prossime udizioni sarà Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter. Secondo le ipotesi investigative, Schenone sarebbe il riferimento principale in una fondamentale intercettazione datata 2 aprile 2025, in cui Rocchi si sfogava con Gervasoni riguardo al malcontento di un club per la scelta di un determinato arbitro.

Il sospetto è che le designazioni non siano state frutto di criteri puramente tecnici, ma influenzate dalle pressioni o dalle preferenze di alcune società, un sistema che gli inquirenti definiscono 'gioca jouer' e che potrebbe rivelare una rete di favoritismi strutturati. Parallelamente a questo fronte giudiziario, l'Associazione Italiana Arbitri sta attraversando una crisi istituzionale senza precedenti che potrebbe portare a un commissariamento totale.

La data chiave è fissata per mercoledì prossimo, 13 maggio, quando il consiglio federale si riunirà per ratificare la decadenza di Antonio Zappi, presidente dell'AIA, a seguito di una sanzione di inibizione di tredici mesi. Nonostante le sue dimissioni, il presidente della Figc Gabriele Gravina mantiene il potere di intervenire in via d'urgenza per evitare un vuoto di potere.

La questione centrale riguarda le nomine per la prossima stagione: se si seguisse l'iter elettorale ordinario, il processo si concluderebbe ben oltre luglio, lasciando la gestione delle designazioni in mano a un comitato privo di guida in un momento di estrema fragilità. Per questo motivo, l'ipotesi di un commissariamento appare come l'unica soluzione pragmatica per garantire la stabilità del campionato.

Tuttavia, la scelta del nome giusto rappresenta un ostacolo significativo. Nicola Rizzoli, pur essendo un profilo di altissimo livello, sembra meno propenso a ricoprire un ruolo così esposto politicamente, preferendo forse la dimensione tecnica del designatore. In assenza di un leader carismatico e indipendente, non si esclude che la Figc possa optare per una soluzione interna, nominando un funzionario federale per gestire l'emergenza





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