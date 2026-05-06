Arciere paralimpico agli arresti domiciliari per stalking e violenza sessuale: l'indagine su Matteo Bonacina

L'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina è agli arresti domiciliari per stalking e violenza sessuale. L'indagine, condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale, accusa l'atleta di aver molestato almeno cinque atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Bonacina, campione del mondo nel 2023, è accusato di aver preteso un perizoma rosso come portafortuna e di aver cercato di violentare un'atleta durante le Paralimpiadi di Parigi. L'indagine ha anche coinvolto il direttore tecnico Guglielmo Donato Fuchsova, accusato di stalking aggravato.

Stalking e violenza sessuale : sono i reati per i quali è da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina , nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e dalla polizia postale.

La notizia, anticipata da Repubblica, rivela che Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe preteso da un'atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Durante i Giochi, avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato alle atlete immagini intime.

L'indagine della Polizia è partita da una segnalazione trasmessa all'autorità giudiziaria a seguito della sospensione cautelare da ogni attività sportiva dell'atleta. L'uomo, quarantaduenne residente in provincia di Torino, è indagato per atti persecutori, abuso psicologico, molestie e violenze sessuali commessi in danno di atlete, anche minorenni, della Nazionale paralimpica di tiro con l'arco.

La perquisizione informatica effettuata dal Centro operativo di Torino e le indagini coordinate dalla procura di Roma hanno ricostruito un quadro di gravi condotte, sia verbali che fisiche, nei confronti di colleghe anche minorenni, all'interno degli impianti sportivi nonché tramite i social network mediante l'invio di messaggi, immagini e video di esplicito tenore sessuale. I suoi comportamenti si sono protratti dal 2013 per diversi anni, generando un clima di ansia e continua agitazione nel contesto sportivo agonistico frequentato.

C'è anche un secondo indagato nell'indagine: il Direttore Tecnico della Squadra Nazionale 'Para-Arcery', Guglielmo Donato Fuchsova, accusato di stalking aggravato perché commesso in danno di persone con disabilità. Secondo l'impianto accusatorio, Fuchsova avrebbe tenuto un comportamento omissivo e permissivo rispetto alle condotte di Bonacina, non prendendo provvedimenti nonostante le ripetute condotte illecite dell'atleta fossero di pubblico dominio all'interno della squadra.

Inoltre, avrebbe minacciato le atlete di estrometterle dalla squadra e di non convocarle se non avessero tollerato le molestie e gli abusi sessuali, mettendo a tacere ogni protesta o tentativo di ribellarsi. La Federazione Tiro con l'Arco ha precisato che la vicenda è stata già decisa dagli organi di Giustizia Federale e si è conclusa con la massima sanzione possibile.

La Fitarco, in una nota sull'inchiesta che vede coinvolto l'atleta paralimpico, ha sottolineato che le decisioni sono state pubblicate dalla Federazione nelle modalità previste, come disposto dal Tribunale federale e dalla Corte Federale d'Appello. A maggio 2025, il tribunale federale aveva già sospeso l'atleta e due mesi dopo è stato radiato, sanzione confermata nell'estate dello stesso anno.

L'atleta ha fatto ricorso al Collegio di garanzia del Coni, ma la federazione si è costituita chiedendo la conferma della radiazione e Bonacina da oltre un anno non gareggia





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