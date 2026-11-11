Ardea: Blitz contro officina clandestina per riciclaggio auto rubate

Gli investigatori del commissariato Romanina smantellano un capannone ad Ardea dove padre e figlio riciclavano componenti di veicoli rubati, portando agli arresti domiciliari.

Un'operazione congiunta condotta dagli investigatori del commissariato Romanina ha portato alla luce una sofisticata attività criminale a Ardea, in provincia di Roma. Le autorità hanno identificato e chiuso un'officina clandestina situata all'interno di un capannone a conduzione familiare, dove due uomini erano impegnati nello smontaggio illegale di veicoli rubati. L'azione è scattata dopo che le forze dell'ordine avevano ricevuto segnalazioni specifiche riguardanti presunte attività illecite svolte in un terreno caratterizzato dalla presenza di due fabbricati.

Dettaglio Operativo e Smantellamento Veicoli Rubati

Le indagini sono state innescate da rumori insoliti percepiti nell'area, che hanno spinto gli agenti a effettuare un blitz mirato durante il quale è stato individuato un magazzino posizionato in modo defilato rispetto agli edifici principali. All'interno della struttura, i poliziotti hanno trovato padre e figlio, rispettivamente di 63 e 40 anni, mentre stavano attivamente scomponendo un veicolo con targa abrasa e numero di telaio nascosto. Questa pratica era chiaramente finalizzata a ostacolare l'identificazione immediata dei mezzi sottratti al loro legittimo proprietario.

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Componenti Recuperati e Prove Materiali

Durante le verifiche approfondite sul luogo, sono stati rinvenuti numerosi componenti provenienti da singoli veicoli, tra cui telai, portiere, cofani, volanti, un blocco motore, un cruscotto e un radiatore. Questi elementi hanno fornito ulteriori conferme sull'esistenza di un'attività sommersa destinata allo smantellamento di auto rubate e alla successiva reimmissione sul mercato delle relative parti meccaniche. La quantità e la varietà dei pezzi trovati testimoniano la regolarità delle operazioni illegali condotte dai due indagati nel corso del tempo.

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Ritrovamento Contanti e Attrezzi Illeciti

Oltre agli strumenti del mestiere necessari per le operazioni di smontaggio, gli investigatori hanno recuperato sei porta targhe per autovetture e diciassette estintori, presumibilmente parte del kit antincendio fornito ai singoli veicoli di recente immatricolazione. In un angolo nascosto, precisamente tra la federa di un cuscino e una scatola di sigari, sono stati trovati 3mila euro in contanti, ritenuti dal commissariato come il diretto provento dell'attività illecita svolta nel capannone.

Conseguenze Legali e Misure Cautelari

Le manette sono subito scattate ai polsi del padre e del figlio, coinvolti nella stessa operazione criminale. Successivamente, per entrambi è stata disposta l'applicazione degli arresti domiciliari. L'accusa formulata dalle autorità riguarda il reato di riciclaggio, commesso in concorso tra i due familiari. Questa misura cautelare mira a impedire qualsiasi tentativo di occultamento ulteriore delle prove o di fuga, garantendo che il processo giudiziario possa procedere senza interferenze esterne.