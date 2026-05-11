Arena Repubblica Robinson al Salone del Libro di Torino

Nel nostro stand al padiglione 3 del Lingotto, abbiamo organizzato una vasta e intrigante programmazione con il meglio dell’editoria e del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Da non perdere le presentazioni di autori e artisti da seguire, tra cui Zadie Smith, Zadie Smith, Dave Eggers, Levon Helm e molti altri.

Il Salone del Libro di Torino ospiterà Arena Repubblica Robinson dal 14 al 18 maggio. Qui troverai cinquanta appuntamenti in cinque giorni con grandi star internazionali, scrittrici e autori apprezzati, firmate e protagonisti del mondo della musica e dello spettacolo.

Ecco una guida al nostro programma curata da Silvia Barbagallo. Per ogni giorno, avrai lezioni di giornalismo in diretta e presentazioni da parte di grandi autori e artisti, come Zadie Smith, Petros Markaris, Lea Ypi, Scott Cameron e altri ancora





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