Arera introduce la procedura di subentro elettrico entro 24 ore per le utenze domestiche a partire dal dicembre 2026, con esclusione del gas.

Il cambiamento nelle regole del mercato energetico italiano sta per accelerare in modo significativo grazie alla decisione approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( Arera). A partire dal 1° dicembre 2026, il passaggio da un fornitore di luce a un altro sarà completato nell'arco di sole ventiquattr'ore per le utenze domestiche.

Velocità operativa nel subentro elettrico

Questa nuova tempistica, che si applica esclusivamente alle forniture elettriche residenziali, rappresenta una drastica riduzione rispetto ai processi attualmente in vigore. Il meccanismo tecnico avviene in modo invisibile agli utenti finali, senza richiedere interventi fisici né interruzioni della corrente, poiché i sistemi informatici delle società coinvolte gestiranno il subentro sfruttando i flussi di dati trasmessi dai contatori elettronici di ultima generazione già installati.

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Lo scopo principale di questa modifica normativa è adeguarsi alle direttive europee per eliminare i tempi morti che finora hanno frenato la concorrenza e scoraggiato i cittadini nel cogliere offerte più vantaggiose, garantendo inoltre che non vi siano costi aggiuntivi legati alla rapidità dell'operazione per i consumatori.

Situazione differente per il gas naturale

La novità introdotta da Arera non copre l'intero panorama energetico domestico, poiché il gas naturale rimane escluso da questa accelerazione. La scadenza di dicembre coinvolge soltanto l'elettricità, mentre per il metano resteranno valide le tempistiche tradizionali, mantenendo quindi una distinnetta procedura di gestione per i due vettori energetici principali del settore.

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Tutele contro attivazioni non richieste

Con l'accelerazione del processo, le associazioni dei consumatori richiedono controlli più efficaci per prevenire attivazioni non richieste, temendo che la facilità operativa possa facilitare pratiche commerciali aggressive o errori di gestione. Fino a quando il sistema non sarà rodato nella pratica quotidiana, si potrebbero verificare ostacoli da parte del gestore uscente o ritardi nei rimborsi dei depositi cauzionali, fattori che limitano l'efficacia reale della riforma.

L'impatto concreto di questa innovazione normativa sarà misurabile solo allo scoccare dei primi giorni di dicembre, quando si potrà verificare se la strada verso bollette più facili e una maggiore libertà di scelta per gli utenti si tradurrà in benefici immediati e sicuri.