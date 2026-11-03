Arera ottobre 2026: Gas +9,1% e bolletta a record per i vulnerabili

Arera conferma il rialzo del gas a ottobre 2026. La materia prima costa 88,36 euro per MWh. I clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità affrontano un aumento del 9,1% sulla spesa totale.

Il mese di ottobre 2026 segna una svolta significativa per le utenze domestiche italiane, con un deciso rialzo delle quotazioni all'ingrosso del gas naturale. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha comunicato che la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 9,1% rispetto al mese precedente. Questo incremento colpisce in modo specifico i circa 2,3 milioni di clienti ancora iscritti al Servizio di tutela della vulnerabilità, dove il prezzo della sola materia prima gas è fissato a 88,36 €/MWh.

Dettagli tecnici e aggiornamento prezzi Arera

La componente del prezzo del gas destinata a coprire i costi di approvvigionamento viene aggiornata mensilmente dall'Autorità come media del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano, noto come PSV day ahead. Tale valore viene pubblicato entro i primi due giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il nuovo cliente tipo, definito come una famiglia con consumi annui di 1.100 metri cubi, il prezzo di riferimento del gas si attesta a 176,80 centesimi di euro per metro cubo. Questo dato rappresenta un aumento del 9,1% su settembre, confermando la pressione inflazionistica sul settore energetico domestico.

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Composizione dettagliata della nuova bolletta

L'analisi della fattura mensile rivela una struttura dei costi complessa e sempre più onerosa per le famiglie. La voce relativa all'approvvigionamento del gas naturale e alle attività connesse incide per 97,06 centesimi di euro, corrispondente al 54,9% del totale della bolletta. A questa voce principale seguono altri elementi significativi: la vendita al dettaglio assorbe 5,83 centesimi di euro (il 3,3% del totale), mentre i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione e qualità rappresentano il 15,41%, pari a 27,25 centesimi di euro.

Ulteriori voci contribuiscono ad alzare l'importo finale. Gli oneri generali di sistema ammontano a 4,98 centesimi di euro, ovvero il 2,82% del totale. La parte più consistente dopo l'approvvigionamento rimane quella fiscale, con le imposte che pesano per 41,68 centesimi di euro, coprendo il 23,57% della fattura. Questa composizione evidenzia come il costo reale dell'energia dipenda non solo dal mercato internazionale, ma anche da una serie di carichi fiscali e di sistema che incidono fortemente sulla capacità di spesa delle famiglie.

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Reazioni Union Nazionale Consumatori e impatto economico

Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, definisce la situazione un record storico, sottolineando che mai il prezzo del gas, imposte incluse, era stato così alto. Secondo lo studio dell'organizzazione, l'aumento del 9,1% registrato dall'Autorità comporta uno spendere 163 euro in più su base annua per il nuovo cliente tipo, ipotizzando prezzi costanti per i prossimi dodici mesi. La spesa totale annua, calcolata dal primo ottobre 2026 al trentuno settembre 2027, decolla così a 1.945 euro per il solo gas.

Se si sommano a questa cifra gli 869 euro destinati all'energia elettrica, la stangata complessiva annua per le famiglie vulnerabili raggiunge i 2.814 euro. Il confronto con il passato mostra dati allarmanti: rispetto ai tempi pre-crisi dell'ottobre 2020, il prezzo attuale è superiore del 162,9%. Anche rispetto al vecchio record storico del dicembre 2022, ricostruito secondo la nuova serie storica del cliente tipo, il prezzo odierno è superiore del 16,8%. Nonostante il prezzo della materia prima sia oggi più basso di allora, la mancanza di interventi governativi ha invertito la tendenza al risparmio.

Confronto con il dicembre 2022 e ruolo del Governo

Il confronto con il periodo post-scoppio della guerra in Ucraina, dominato dalla classifica dei prezzi fino al dicembre 2022, evidenzia un cambio di scenario. Il prezzo di quel periodo storico scende ora sul gradino più basso del podio. Sebbene oggi il costo della materia prima sia molto inferiore, con 94,5436 centesimi di euro per metro cubo contro i 124,7659 cent del dicembre 2022, la differenza percentuale è del 24,2% in meno. Tuttavia, all'epoca gli sconti del Governo Draghi, l'azzeramento degli oneri di sistema e l'abbassamento dell'Iva al 5% avevano sostenuto le famiglie.

Oggi, nonostante il calo della materia prima, il gas si paga il 16,8% in più rispetto a quel momento critico. Marco Vignola critica aspramente il Governo Meloni, accusandolo di continuare a non fare nulla per aiutare gli italiani a fronteggiare queste bollette astronomiche. Nella Legge di Bilancio attuale non sono presenti misure concrete per combattere il carovita o ridurre le fatture dell'energia dei clienti domestici, lasciando i consumatori esposti alla piena volatilità dei mercati e agli oneri fiscali vigenti.