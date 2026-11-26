Arezzo domina il mercato globale dei metalli preziosi. Le esportazioni di oro rifinito superano i 11 miliardi, lasciando indietro l'antica oreficeria locale in un cambio epocale.

La città toscana di Arezzo sta vivendo una trasformazione economica radicale che sta ridefinendo il suo status storico nel settore dei metalli preziosi. Per circa un secolo, la zona è stata considerata il principale distretto italiano dell'oreficeria e della gioielleria, un'industria che riunisce circa un migliaio di imprese specializzate nella produzione di catene, bracciali e semilavorati destinati ai marchi di moda globali. Tuttavia, i dati economici più recenti indicano che la vera ricchezza del territorio non proviene più dai gioielli finiti, ma dalla capacità industriale di raffinare e purificare l'oro grezzo proveniente da miniere e processi industriali in tutto il mondo.

Crollo gioielli e impennata delle esportazioni auree

I numeri del primo semestre del 2026 raccontano una storia di netto inversione di tendenza. Le esportazioni aretine di gioielli hanno registrato un calo del 46 per cento rispetto all'anno precedente, segnalando una forte contrazione del settore tradizionale. Al contrario, le esportazioni di oro hanno subito un aumento drammatico del 215 per cento, raggiungendo un valore superiore ai 11 miliardi di euro. Questa dinamica non è un evento isolato, ma il risultato di una tendenza strutturale in atto da diversi anni, che sposta il baricentro del distretto dalla manifattura estetica alla trasformazione industriale dei metalli.

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La supremazia di Chimet, Italpreziosi e TCA

Questo nuovo modello di business è trainato da tre grandi aziende locali: Chimet, Italpreziosi e TCA, che nel 2025 hanno complessivo generato circa 14 miliardi di ricavi. La forza competitiva di queste realtà risiede nell'accreditamento ottenuto dalla London Bullion Market Association, l'istituzione indipendente di riferimento a livello globale per il mercato dei metalli preziosi. Attualmente, ad Arezzo sono presenti più aziende certificate LBMA che in tutti gli Stati Uniti, dove il totale ammonta a sole due entità. Questa posizione unica permette ai lingotti prodotti negli stabilimenti aretini di essere scambiati direttamente sui mercati internazionali, attirando anche banche d'affari estere che prima si rivolgevano esclusivamente alla raffinatezza svizzera.

Origini industriali e gestione dei residui produttivi

Le radici di questa dominazione industriale affondano nella stessa storia che ha dato i natali all'oreficeria locale. Chimet, una delle aziende chiave, nacque nel 1974 dalla famiglia Squarcialupi, gli stessi fondatori del celebre marchio Unoaerre, registrato nel 1934 come "1AR". Oggi, Chimet non opera solo per la casa madre, ma offre servizi di recupero a tutto il tessuto orfo locale. Durante le operazioni di taglio, fusione e lucidatura, si producono residui noti come "spazzatura d'oro", contenenti metalli preziosi intrappolati in limature, filtri e fanghi. Alcune imprese hanno adottato lavaggi industriali specifici persino per gli abiti degli operai, al fine di massimizzare il recupero di ogni grammo di metallo.

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Tecnologia avanzata nel processo di purificazione

L'interno delle raffinerie aretine, come quella di Italpreziosi, ricorda un caveau bancario, con porte pesantissime e rigorosi protocolli di sicurezza. Il processo di affinaggio mira a ottenere una purezza superiore al 99,5 per cento. Il materiale grezzo viene analizzato, fuso in piccoli grani e sottoposto a raffinazione chimica utilizzando l'"acqua regia", una miscela di acido nitrico e cloridrico. Il risultato è una polvere color cannella nota come "spugna d'oro", che viene fusa a circa 1.200 gradi per essere colata in lingotti. La tecnologia moderna ha ottimizzato questa fase: sistemi di intelligenza artificiale collegati a telecamere analizzano il colore dei fumi per regolare automaticamente il dosaggio degli acidi, eliminando l'errore umano e riducendo gli sprechi.

Domanda globale e metafora del valore economico

La crescita del settore è sostenuta da una domanda internazionale crescente da parte di banche, istituzioni finanziarie e investitori privati. In un contesto di turbolenze politiche e finanziarie, l'oro rimane un bene rifugio fondamentale. Gli operatori locali descrivono il metallo con una proverbiale capacità di preservare il potere d'acquisto nel tempo, affermando che "non conosce inflazione e con un lingotto puoi comprare quello che compravi un secolo fa". Parallelamente, la convenienza economica di monetizzare i gioielli di famiglia ha favorito un aumento delle vendite ai "compro oro", che a loro volta rivendono i materiali alle aziende che rifondono, alimentando ulteriormente la filiera della raffinazione aretina.