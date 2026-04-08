Arezzo, indagato un minorenne per istigazione all'odio: simulava aggressioni con un coltello

Un ragazzino di Arezzo è sotto inchiesta per propaganda e istigazione a delinquere a sfondo razziale, etnico e religioso. Gli investigatori hanno scoperto un video in cui il giovane simulava aggressioni con un coltello. Sequestrati cellulare e materiale cartaceo.

Un episodio inquietante che getta luce sul disagio giovanile e sulla pervasività dell' odio online . Un ragazzino residente in provincia di Arezzo è stato posto sotto indagine per propaganda e istigazione a delinquere, con l'accusa di aver manifestato discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L'inchiesta, scaturita dal monitoraggio degli ambienti online dell'estremismo di destra e suprematista, condotto dall'Antiterrorismo e dall'intelligence, ha portato alla luce un video scioccante: il giovane, impugnando un grosso coltello da cucina, simulava violenti colpi contro un cuscino, un'azione che gli investigatori ritengono carica di simbolismo e minaccia. Questo episodio, emblematico di una crescente tendenza alla violenza giovanile, si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione, alimentato anche da altri segnali di odio emersi online e dalla diffusione di ideologie radicali. L'uso dei social media, in questo contesto, emerge come un elemento chiave, sia come strumento di propaganda che come veicolo di radicalizzazione. \L'indagine, che coinvolge anche la perquisizione del cellulare e di una console del minore, mira a comprendere appieno il contesto in cui si è sviluppato questo comportamento. Gli investigatori hanno sequestrato materiale cartaceo con appunti e riferimenti a individui legati a gravi crimini, un elemento che suggerisce possibili collegamenti con circuiti estremisti. La procura sta ora analizzando il materiale sequestrato per accertare eventuali legami e responsabilità. Questo caso, come purtroppo molti altri, sottolinea l'urgenza di affrontare il problema della violenza giovanile in modo strutturato, con particolare attenzione alla prevenzione e al supporto psicologico. Il report Save the Children evidenzia infatti un aumento dei denunciati per associazione mafiosa, una maggiore esposizione a comportamenti violenti e l'emulazione di modelli comportamentali mutuati dai videogiochi. La perquisizione e l'analisi dei dispositivi elettronici sono fondamentali per ricostruire il quadro completo e valutare il livello di coinvolgimento del minore e l'eventuale presenza di complici o ispiratori.\Questo episodio si aggiunge a una serie di altri casi simili che testimoniano il disagio giovanile. Un altro esempio riguarda un 17enne arrestato per aver pianificato una strage a scuola. L'inchiesta sull'adolescente aretino, condotta dalla Procura per i Minorenni di Firenze, rappresenta un monito. È un'occasione per riflettere sull'importanza di monitorare attentamente i comportamenti online dei giovani e di intervenire tempestivamente di fronte a segnali di allarme. La collaborazione tra le forze dell'ordine e la scuola, la famiglia e i servizi sociali diventa fondamentale per individuare e affrontare le cause profonde del disagio giovanile, offrendo ai ragazzi percorsi di recupero e di supporto psicologico. Il caso di Arezzo sottolinea come il disagio giovanile spesso si manifesti attraverso gesti violenti, simbolici o espliciti, e come la rete possa amplificare e veicolare messaggi di odio e discriminazione. È quindi necessario sviluppare una cultura della prevenzione che promuova il dialogo, l'empatia e il rispetto per la diversità, al fine di contrastare la diffusione di ideologie estremiste e violente





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