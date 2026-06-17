Argentina 3-0 Algeria: Messi tripla e 200 presenze, l'Austria vola 3-1 Giordania sotto Rangnick

L'Argentina domina l'Algeria con una tripletta di Messi, mentre l'Austria supera la Giordania grazie al rigore di Arnautovic. Analisi tattica, statistiche e profili dei protagonisti in vista del prossimo turno delle qualificazioni mondiali.

L' Argentina ha dimostrato una superiorità schiacciante contro l'Algeria, imponendosi per 3-0 grazie alla fenomenale tripletta di Lionel Messi, che ha festeggiato il suo 200° capitolo con la maglia albiceleste.

La vittoria, ottenuta nel corso della fase finale delle qualificazioni mondiali contestata in California, ha consolidato il primato dell'Argentina, che si presenta ora a quota cinque vittorie di fila, con un attacco che ha già segnato dodici reti e una difesa quasi impenetrabile, avendo concesso un solo gol. Il tecnico Lionel Scaloni{{}{{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{{}{{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}} ha guidato la nazionale verso la ricerca di un trionfo storico: diventare il primo allenatore ad aggiudicarsi due Mondiali consecutivi dal leggendario Vittorio Pozzo, che l'aveva compiuta nel 1938.

Accanto a Messi, in campo troviamo una rosa di grande calibro: il centrocampista britannico Alexis Mac Allister del Liverpool, l'esperto Enzo Fernández del Chelsea, il portiere Emi Martínez dell'Aston Villa, il difensore Cristian Romero del Tottenham e il versatile Lisandro Martínez del Manchester United. In attacco, i giovani gioielli dell'Inter Julián Álvarez e Lautaro Martínez completano la linea offensiva, supportando il capitano in un'azione che combina esperienza e velocità.

Parallelamente, l'Austria ha acceso i riflettori su se stessa con una schiacciante vittoria per 3-1 contro la Giordania al San Francisco Bay Area Stadium. L'azione decisiva è arrivata nella ripresa, quando Marko Arnautovic, già recordman di gol e presenze nella storia della nazionale, ha trasformato un rigore, aggiungendo così un altro capitolo al suo mito personale.

Sotto la guida tattica di Ralf Rangnick, l'équipe austriaca ha mostrato un calcio dinamico e proattivo, basato su un pressing intenso e una transizione veloce. I veterani come David Alaba, ora in forma smagliante con il Real Madrid, e Kevin Danso al Tottenham, hanno consolidato la difesa, mentre il centrocampo guidato da Konrad Laimer del Bayern Monaco e Marcel Sabitzer del Borussia Dortmund ha esercitato un controllo di gioco senza precedenti.

Di fronte alle punte avversarie, la creatività di Christoph Baumgartner dell'RB Leipzig e il dinamismo dei giovani Paul Wanner del PSV Eindhoven e Carney Chukwuemeka del Borussia Dortmund hanno garantito una fluidità offensiva capace di superare le difese più compatte. Il contesto delle qualificazioni vede l'Argentina al culmine di una marcia inarrestabile, avendo vinto le ultime cinque amichevoli: 3-0 contro l'Islanda (10 giugno 2026), 2-0 contro l'Honduras (7 giugno 2026), 5-0 sullo Zambia (marzo 2026), 2-1 contro la Mauritania (marzo 2026) e 2-0 in Angola (novembre 2025).

La squadra ha impresso 12 gol e subito appena uno. L'Austria, invece, arriva da quattro vittorie e un pareggio, con risultati di 1-0 contro Tunisia (1 giugno 2026), Corea del Sud (giugno 2026) e Ghana (giugno 2026), oltre a un combattuto 1-1 con la Bosnia‑Erzegovina che{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{} {}, garantendo comunque la qualificazione. Nei suoi ultimi cinque impegni, l'Austria ha realizzato nove reti e ne ha subiti tre.

In entrambe le nazionali, gli allenatori non hanno segnalato infortuni né squalifiche, e le probabili formazioni restano ancora da definire, ma le indicazioni emergenti mostrano un gruppo pronto a imporsi con aggressività e coesione. Il prossimo scontro in California rappresenta quindi una sfida di alto livello, in cui la maestria di Messi e la disciplina di Rangnick si contenderanno lo spettacolo più atteso delle qualificazioni al Qatar 2026





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