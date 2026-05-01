Argentina: Casa Rosada riapre ai giornalisti dopo una settimana di blocco

Il governo argentino di Javier Milei riammette i giornalisti accreditati alla Casa Rosada dopo averne bloccato l'accesso a seguito di un incidente legato all'utilizzo di occhiali intelligenti per registrare filmati.

La Casa Rosada , sede del governo argentino e luogo tradizionale per le conferenze stampa presidenziali, riaprirà le sue porte ai giornalisti accreditati a partire da lunedì prossimo.

Questa decisione giunge dopo una settimana di restrizioni che avevano suscitato preoccupazioni per la libertà di stampa e l'accesso all'informazione nel paese. Il blocco, imposto dal governo del Presidente Javier Milei il 23 aprile, era stato motivato da un presunto caso di “spionaggio illegale”, in seguito alla trasmissione da parte di una rete televisiva locale di immagini riprese con l'ausilio di occhiali intelligenti.

L'incidente ha sollevato un acceso dibattito sulla legittimità dell'utilizzo di tali dispositivi per la raccolta di informazioni e sulla necessità di definire chiare linee guida in materia di privacy e sicurezza all'interno della Casa Rosada. La decisione di riammettere i giornalisti accreditati è stata comunicata giovedì da un portavoce presidenziale all'agenzia Reuters.

Sebbene la comunicazione non abbia fornito dettagli specifici sulle misure che verranno adottate per prevenire futuri incidenti simili, si presume che il governo stia lavorando a un protocollo più rigoroso per la regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzo di dispositivi di registrazione all'interno della sede governativa. La vicenda ha messo in luce la crescente tensione tra il governo Milei e alcuni settori della stampa argentina, con accuse reciproche di parzialità e di tentativi di manipolazione dell'informazione.

Il Presidente Milei, noto per il suo stile comunicativo diretto e spesso provocatorio, ha più volte criticato i media tradizionali, accusandoli di essere schierati a favore di interessi politici ed economici contrari al suo programma di riforme. L'accesso dei giornalisti alla Casa Rosada è considerato un elemento fondamentale per garantire la trasparenza dell'azione governativa e il diritto dei cittadini a essere informati.

La restrizione imposta la settimana scorsa aveva suscitato forti critiche da parte di organizzazioni internazionali per la difesa della libertà di stampa, che avevano espresso preoccupazione per il rischio di un restringimento degli spazi di informazione e di un indebolimento del ruolo di controllo dei media nei confronti del potere esecutivo. La riapertura ai giornalisti accreditati rappresenta quindi un segnale positivo, anche se resta da vedere se il governo adotterà misure concrete per garantire un accesso equo e senza restrizioni all'informazione.

La vicenda solleva inoltre interrogativi più ampi sulla necessità di aggiornare la normativa in materia di privacy e di protezione dei dati personali, alla luce delle nuove tecnologie e delle sfide poste dalla diffusione di dispositivi di registrazione sempre più sofisticati. Il dibattito sulla regolamentazione dell'utilizzo di occhiali intelligenti e di altri dispositivi simili è destinato a proseguire nei prossimi mesi, coinvolgendo esperti di diritto, giornalisti e rappresentanti del governo





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