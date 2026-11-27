La Corte dei Conti argentina contesta le movimentazioni d'oro presso la BRI e ne chiede il rimpatrio. Parallelamente, Milei approva la riforma dello statuto della banca centrale che vieta il finanziamento del Tesoro.

La Banca Centrale della Repubblica Argentina ha trasferito 1.000 lingotti d'oro presso la Banca d'Inghilterra a Londra tra giugno e agosto 2024, custode per conto della Banca dei Regolamenti Internazionali, rifondendone 115 per garantire lo standard internazionale di "good delivery". Questa operazione è stata denunciata dalla relazione approvata a maggioranza dal Collegio dei revisori dei conti dell'Ufficio generale di controllo della Nazione, che contesta la mancanza di documentazione ufficiale sulla natura giuridica del deposito.

Irregolarità nelle movimentazioni delle riserve

I revisori dell'Auditoria General de la Nación hanno identificato violazioni del dovere legale di collaborazione con l'autorità di controllo esterno, riscontrando incongruenze tra le risposte fornite dall'ente monetario e i registri contabili interni. Secondo gli estratti della relazione diffusa dalla corte dei conti di Buenos Aires, la Banca Centrale non ha fornito i documenti indispensabili per determinare se i lingotti siano stati utilizzati come garanzia, esponendo l'asset alla perdita dell'immunità da rivendicazioni legali internazionali.

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I lingotti non sono stati venduti ma collocati a Londra, cambiando la natura dell'asset da detenzione fisica a un diritto di credito su conti di oro non allocato. L'autorità monetaria, sotto la guida di Santiago Bausili nominato da Javier Milei, aveva inizialmente negato di aver effettuato transazioni sul conto aureo estero nel 2024. Tuttavia, i registri contabili e le dichiarazioni della Banca dei Regolamenti Internazionali hanno confermato tre investimenti per un totale di 96.000 once troy, equivalenti a circa tre tonnellate di metallo prezioso, senza alcuna documentazione relativa a termini, autorizzazioni o rendimenti.

Posizioni contrastanti e richieste di rimpatrio

La relazione mette in evidenza l'assenza di una valutazione completa dei rischi contrattuali, giuridici, operativi e patrimoniali dell'operazione, inclusa la possibilità che controversie siano sottoposte a tribunali stranieri. Il trasferimento è avvenuto senza un'autorizzazione formalmente approvata e senza documentare adeguatamente la custodia della relativa polizza assicurativa. L'istituzione di controllo contabile sottolinea che la riservatezza non può essere invocata per eludere la supervisione esterna, citando la responsabilità come obbligo per i funzionari pubblici.

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Il presidente dell'Auditoria General de la Nación, Juan Manuel Olmos, ha richiesto formalmente il rimpatrio dei lingotti, sostenendo che non si sia verificato un beneficio sostanziale che giustifichi il trasferimento effettuato. Olmos ha sottolineato che le successive precisazioni della Banca Centrale contenute nella Relazione di politica monetaria del terzo trimestre 2026 e nella conferenza stampa del 29 ottobre non sostituiscono la necessità di contratti formali, ribadendo l'importanza della trasparenza nella gestione delle riserve nazionali.

Aprovazione definitiva della riforma dello statuto

Parallelamente alle indagini contabili, il Parlamento argentino ha approvato in via definitiva la legge presentata dal governo di Javier Milei che riforma lo statuto della Banca Centrale. La nuova normativa vieta espressamente l'emissione monetaria destinata a finanziare il Tesoro e attribuisce all'autorità monetaria esclusivamente il compito di salvaguardare il valore della valuta. Milei ha celebrato l'approvazione con un messaggio sui social, affermando che si mette fine a oltre 90 anni di pratiche di finanziamento del deficit attraverso l'emissione di moneta.

La legge modifica inoltre i requisiti per l'elezione e la rimozione del presidente e dei membri del consiglio direttivo della banca centrale. Inizialmente, il disegno di legge ufficiale prevedeva una maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere per queste nomine; tuttavia, il Senato ha poi abbassato tale soglia a una maggioranza semplice all'interno della propria camera, richiedendo 37 voti per l'approvazione delle nomine. Questa riforma rappresenta un cambiamento strutturale significativo nel sistema economico argentino, con implicazioni a lungo termine sulla politica monetaria e sulla gestione delle riserve internazionali.