Argentina e Algeria si incontrano nel gruppo J del Mondiale

I campioni in carica dell'Argentina si preparano a debuttare contro l'Algeria nel gruppo J del Mondiale. La nazionale argentina ha vinto il Mondiale del 1978 e l'indimenticabile 1986 con Maradona e la 'Mano de Dios'. L'Algeria, invece, è alla quinta partecipazione nella competizione e ha raggiunto gli ottavi di finale nel 2014.

I campioni in carica aprono la prima giornata del gruppo J. La seconda sfida del girone sarà Austria-Giordania, in programma alle 6. Confermata la presenza di Lautaro nella formazione dell' Argentina , che debutta contro l' Algeria .

Il capitano dell'Inter affiancherà in attacco Leo Messi, che cerca il controsorpasso a Mbappé nel numero dei gol ai Mondiali (ora 14 a 13 per il francese). Lautaro aveva cominciato da titolare anche a Qatar 2022. I campioni in carica sono alla 19esima partecipazione. Oltre all'edizione del 2022, l'Albiceleste ha vinto il Mondiale del 1978 e l'indimenticabile 1986 con Maradona e la 'Mano de Dios'.

La nazionale nordafricana è alla quinta partecipazione nella competizione. Il miglior piazzamento in un Mondiale risale al 2014, quando raggiunsero gli ottavi di finale. Questo risultato coincide anche con l'ultima apparizione algerina in un Mondiale. L'arbitro di Argentina-Algeria sarà il polacco Marciniak, vecchia conoscenza degli argentini: ha arbitrato la finale del Mondiale 2022.

Polacchi anche gli assistenti, Listkiewicz e Kupsik, quarto uomo Kawana-Waugh (Nuova Zelanda). Al VAR Kwiatkowski (Polonia), AVAR Higler (Olanda). Alle 3 Messi e compagni faranno il loro esordio al Mondiale da campioni in carica. All'Arrowhead Stadium di Kansas City avranno davanti l'Algeria, squadra ostica che presumibilmente si giocherà il secondo posto nel girone con l'Austria.

La nazionale allenata dall'ex Lazio Vladimir Petkovic è una squadra ostica, un mix tra giocatori esperti e talenti emergenti, uno su tutti Ibrahim Maza del Leverkusen. Occhio anche all'attaccante del Wolfsburg Mohamed Amoura, fautore della qualificazione algerina con dieci reti. L'Albiceleste invece, potrà contare su volti nuovi come Nico Paz e Valentin Barco, che potranno portare nuova linfa al gruppo dei vincitori del 2022. In dubbio la presenza dal primo minuto di Julian Alvarez.

Al suo posto dovrebbe giocare Lautaro Martinez. Nell'Algeria, Petkovic ha il dubbio sul modulo, tra 4-3-3 e 4-2-3-1: sarà decisiva la posizione in campo dell'ex Roma Aouar





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