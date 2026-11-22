La polizia federale argentina ferma cinque persone legate alla fuga dell'ex Brigata Rossa. La moglie è indagata per aiuto alla fuga e nascondimento.

Le indagini sull'evasione di Marco Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse, hanno registrato un'intensa ondata di arresti in Argentina. Dopo l'arresto della moglie, la polizia federale ha eseguito perquisizioni fermando altre quattro persone. L'ex brigatista in fuga dal 10 novembre, la polizia federale ha comunicato che il numero dei fermati è salito a cinque.

Dettagli Operazione e Fermenti

I nuovi indagati, secondo quanto riferito dal ministero della Sicurezza di Buenos Aires, sarebbero stati portati negli uffici della polizia in seguito ai risultati di alcuneordinate dalla magistratura in diverse località della capitale. Non sono state al momento rese note le identità dei quattro nuovi fermati.

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Le autorità hanno confermato il coinvolgimento della coniuge di Bertulazzi nell'operazione di evasione. Le indagini puntano a dimostrare il suo ruolo attivo nel facilitare la fuga dell'ex terrorista, utilizzando metodi che hanno sorpreso le forze dell'ordine per mesi.

Ruolo della Moglie e Prove Materiali

La moglie di Marco Bertulazzi è accusata di aver fornito supporto logistico fondamentale per la fuga. Una testimonianza chiave riguarda la sua presenza durante la preparazione dell'operazione, evidenziando un livello di organizzazione non trascurabile.

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"ha aggiunto facendo riferimento ad alcune fotografie che ritrarrebbero la donna davanti al cancello attraverso il quale Bertulazzi è scappato e delle corde che avrebbe utilizzato per fuggire." Le immagini servono a collegare direttamente la donna alla scena del crimine.

Il coinvolgimento della moglie è centrale per ricostruire la catena di eventi che ha permesso all'ex terrorista di eludere le autorità per oltre un mese. La sua detenzione segnala un'intenzione chiara da parte delle autorità argentina di colpire la rete di supporto.

Strumenti e Metodi della Fuga

Le corde sono state identificate come strumenti chiave per superare i confini della proprietà. La loro presenza indica che la fuga non è stata casuale, ma pianificata con attenzione ai dettagli tecnici necessari per evitare i rilevamenti.

Le corde che avrebbe utilizzato per fuggire sono ora analizzate come reperti vitali. La loro analisi forense potrebbe rivelare tracce di altri individui o collegamenti con altre locazioni usate durante l'evasione.

Contesto Giuridico ed Estradizione

Marco Bertulazzi era sotto stretta sorveglianza perché soggetto a misure cautelari severe. Il suo status giuridico era chiaramente definito prima dell'evasione, rendendo la fuga una violazione diretta degli ordini della corte.

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Il 74enne ex Br si trovava agli arresti domiciliari a Buenos Aires dopo che, nel 2025, la Corte Suprema di Giustizia argentina aveva autorizzato la sua estradizione in Italia. Questo contesto legale spiega la ferrea sorveglianza a cui era sottoposto.

L'autorizzazione all'estradizione ha reso evidente l'irregolarità della sua scomparsa. La fuga ha creato una situazione di instabilità diplomatica tra Argentina e Italia, richiedendo una risposta immediata delle forze di polizia.

Impatto sulle Indagini e Prospettive

L'arresto di cinque persone amplia notevolmente la portata delle indagini. Ciò suggerisce che la rete di supporto per Bertulazzi era più estesa di quanto ipotizzato inizialmente dalle autorità.

Le autorità stanno esaminando ogni connessione potenziale tra i fermati e l'ex terrorista. L'obiettivo è ricostruire l'intera catena di comando che ha reso possibile la fuga e prevenire nuovi tentativi di elusione.

La situazione rimane tesa mentre le indagini procedono in parallelo in più località. Ogni nuovo dettaglio emerso può fornire indizi cruciali sulla ubicazione attuale o futura di Marco Bertulazzi.