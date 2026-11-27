Javier Milei acquista F-16 per modernizzare le forze armate argentine. Obiettivo: difesa economie risorse e sovranita Malvine. Analisi impatto strategico.

Il presidente argentino Javier Milei ha introdotto un cambiamento significativo nella politica di difesa nazionale con l'acquisizione di caccia F-16 di produzione americana. Questa mossa, avvenuta nell'agosto di quest'anno, segna l'arrivo di un nuovo assetto strategico per le Forze Armate argentine, definite dal capo dello Stato come angeli custodi del paese. L'obiettivo principale sembra essere la modernizzazione di un apparito militare che ha sofferto per decenni di sottofinanziamento e incuria.

Acquisto Aerei F-16 e Ruolo Strategico

La decisione di acquistare questi velivoli deriva da un accordo concretizzatosi nell'aprile del 2024, quando l'Argentina ha battuto altre nazioni nell'acquisizione degli aerei provenienti dalla Danimarca. Gli Stati Uniti hanno attivamente supportato questa transazione, preoccupati che Buenos Aires potesse cercare alternative in Cina se non avesse ricevuto il via libera da Washington. L'intervento americano ha favorito l'approvazione del contratto, dimostrando un cambiamento nelle alleanze regionali per il controllo delle rotte aeree e della stabilità geopolitica.

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Contesto Militare e Budget Difesa

Le forze armate argentine affrontano una realtà complessa segnata da un budget militare estremamente limitato. Nel 2025, il governo ha destinato solo lo 0.56% del Prodotto Interno Lordo alla difesa, una cifra che rappresenta la percentuale più bassa dell'intero continente sudamericano. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute, questa situazione riflette una tendenza storica iniziata dopo la fine della dittatura negli anni Ottanta. L'investimento insufficiente ha portato al degrado delle capacità operative, con alcuni equipaggiamenti ancora basati su tecnologie obsolete.

Politica Estera e Isole Malvine

La spinta modernizzatrice si inserisce in un contesto diplomatico teso riguardo alla rivendicazione della sovranità sulle isole Malvine, controllate dal Regno Unito. Milei ha intensificato la sua retorica a settembre, sottolineando l'importanza di recuperare le isole attraverso la diplomazia piuttosto che la forza. Un'istituzione internazionale è chiamata a pronunciarsi sabato sulle misure provvisorie richieste da Buenos Aires contro le perforazioni petrolifere autorizzate dagli inglesi. Questa posizione è stata ulteriormente complicata dalle dichiarazioni del presidente Donald Trump, che ha suggerito un possibile riconsideramento della neutralità americana nella controversia.

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Impatto Operativo e Risorse Economiche

Nonostante l'entusiasmo politico, gli esperti sottolineano le limitazioni concrete delle attuali capacità di proiezione di potere. Jorge Duran, un ex comandante delle operazioni speciali, ha dichiarato che l'Argentina fatica persino a pattugliare le proprie acque costiere con efficacia. La dichiarazione riflette una realtà materiale in cui la capacità militare è stata descritta da Juan Battaleme, ex sottosegretario alla Difesa, come poco più che un museo. Battaleme ha contribuito a negoziare il contratto dal valore di 301 milioni di dollari per la flotta di F-16, evidenziando come l'acquisizione miri principalmente al controllo aereo e alla protezione delle risorse energetiche e delle infrastrutture critiche.

Prospettive Future e Alleanze Internazionali

La strategia di Milei include anche accordi con altri partner internazionali per potenziare ulteriormente le capacità delle forze armate. Gli Stati Uniti hanno già approvato l'acquisto di aerei da sorveglianza P-3C Orion, otto veicoli corazzati Stryker e potenzialmente elicotteri Black Hawk. Parallelamente, Israele fornisce nuovi fucili mentre Germania e Francia hanno proposto la vendita di sottomarini. Per finanziare questi sforzi, Milei ha destinato il dieci percento dei proventi derivanti dalla vendita o locazione di beni pubblici non militari alla spesa per la difesa. La Gran Bretagna mantiene comunque la sua posizione di superiorità militare nella regione, affermando che la propria presenza è adeguata alla difesa delle isole, rendendo incerto qualsiasi cambiamento immediato nello status quo del Sud Atlantico.